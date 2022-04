Will Smith dopo lo scandalo agli Oscar e il presunto divorzio vola in India: “Viaggio spirituale” Prima apparizione in pubblico per Will Smith dopo lo scandalo agli Oscar 2022 e le voci sul presunto divorzio con Jada Pinkett: la star di Hollywood è atterrato in India per un viaggio spirituale, svelano i media indiani.

A cura di Gaia Martino

Will Smith è apparso in pubblico per la prima volta dopo lo scandalo degli Oscar 2022. Lo schiaffo a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e la conseguente esclusione dalla celebrazione per i prossimi 10 anni avevano allontanato l'attore dalle luci dei riflettori. A spezzare il silenzio sono le immagini dei paparazzi che stanno circolando in queste ore: Will Smith è atterrato nelle ultime ore all'aeroporto privato Kalina di Mumbai, in India, da solo, senza la moglie Jada Pinkett Smith. Dettaglio che potrebbe dar credito al gossip sul presunto divorzio vicino alla coppia.

"Will Smith in India per un viaggio spirituale"

The Times Of India ha reso pubbliche le immagini di Will Smith all'aeroporto di Mumbai, dove è atterrato questa mattina, sorridente. L'attore dopo lo scandalo dello schiaffo a Chris Rock e le voci sul presunto divorzio dalla moglie Jada Pinkett avrebbe deciso, stando a quanto si legge sul media indiano, di volare in India per un viaggio spirituale: "Si trova in città per visitare il tempio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra, puja e aaratis (pratiche induiste, ndr)". Non è la prima volta che la star di Hollywood si reca in India per prendere parte a rituali indù: già nel 2018 fu ripreso mentre svolgeva la Pooja, una pratica fondamentale induista.

Il presunto divorzio da Jada Pinkett Smith

Will Smith stando ai rumors circolati negli ultimi giorni sarebbe lontano dalla moglie, Jada Pinkett Smith, con la quale starebbe vivendo un momento di crisi. I magazine americani hanno svelato che il matrimonio sarebbe in bilico dopo il caso mediatico esploso attorno alla famiglia Smith in seguito lo schiaffo dell'attore sul palco del Dolby Theatre. "Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile" – rivelato una fonte a Heat Magazine – "hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena". Un viaggio spirituale potrà servire a riportare l'ordine in famiglia?