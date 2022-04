“Will Smith e la moglie vicini al divorzio”, il gossip sulla spartizione di 350 milioni di dollari “Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile”, ha rivelato una fonte a Heat Magazine, “hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena”.

A cura di Giulia Turco

Non solo il gesto dello schiaffo sul palco degli Oscar è costato a Will Smith l'interdizione dall'Academy per i prossimi 10 anni. Secondo alcune voci circolate negli ultimi giorni sui magazine americani, l'episodio starebbe mettendo a repentaglio anche la sua vita privata. Stando al gossip infatti il matrimonio dell'attore con la moglie Jada Smith sarebbe in bilico dopo il caso mediatico esploso attorno alla sua famiglia, che si era detta scioccata per quanto sta succedendo: "Stiamo vivendo un incubo".

Spunta l'ipotesi divorzio per Will Smith

"Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile", ha rivelato una fonte a Heat Magazine, "hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena". Will Smith e Jada Pinkett Smith si stanno davvero lasciando dopo il gesto in difesa della moglie con il quale l'attore ha messo a rischio la sua intera carriera? Se così fosse, rivelano i ben informati, "sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt".

Il loro patrimonio andrebbe smezzato

Il motivo sarebbe l'ingente patrimonio della star premio Oscar, pari a circa 350 milioni di dollari che, secondo la legge della California, Smith dovrebbe dividere esattamente a metà con la moglie. "Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere". Per il momento si tratta soltanto di voci non confermate. La coppia per altro ha sempre allontanato l'idea del divorzio e si è battuta per una libertà nel rapporto sfociata in monogamia. Non è un segreto che Jada abbia avuto una relazione extra coniugale con il musicista August Alsina. Smith dal canto suo, in un'intervista a GQ nel 2021 ha rivelato che la moglie non è la sola ad aver avuto una storia al di fuori del matrimonio.