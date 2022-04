Will Smith si dimette dall’Academy dopo lo schiaffo a Chris Rock Will Smith ha deciso di dimettersi dall’Academy dopo lo schiaffo tirato a Chris Rock durante la notte degli Oscar per via di una battuta nei confronti della moglie, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia.

Will Smith ha deciso di dimettersi dall'Academy dopo lo schiaffo tirato a Chris Rock durante la notte degli Oscar. Per il gesto, avvenuto in diretta sul palco del Dolby Theatre a Los Angeles, l'attore rischiava già "l'espulsione o altre sanzioni consentite" e l'Academy stessa aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. A rendere note le dimissioni è stato la stessa star, in un comunicato diffuso da Variety.

"L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa", ha detto Smith nel messaggio. E ha poi aggiunto che lo schiaffo, dato a Rock per via di una battuta nei confronti della moglie, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, ha oscurato gli altri candidati: "Ho tradito la fiducia dell'Accademia. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Sono affranto."

La star ha poi concluso: "Voglio riportare l'attenzione su coloro che meritano attenzione per i loro risultati e consentire all'Accademia di tornare all'incredibile lavoro che svolge per supportare la creatività e l'abilità artistica nei film", ha affermato, concludendo con "il cambiamento richiede tempo e io sono impegnato a fare il lavoro per assicurarmi di non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione”.