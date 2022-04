“La polizia era pronta ad arrestare Will Smith durante la notte degli Oscar” Will Smith ha rischiato di essere arrestato durante la notte degli Oscar. Questo è quanto emerge dall’intervista che l’organizzatore Will Parker ha rilasciato alla Abc, in cui si evince che l’arresto non si è verificato a seguito della mancata denuncia di Chris Rock.

A cura di Ilaria Costabile

Will Smith poteva essere arrestato durante la notte degli Oscar. Questo è quanto è emerso dall'intervista che il produttore della kermesse, Will Parker, ha rilasciato alla Abc. Dopo lo schiaffo avvenuto in diretta ai danni di Chris Rock, il divo ha rischiato di essere prelevato dalla polizia e portato via dal Dolby Theatre, se solo il comico americano avesse deciso di denunciarlo, cosa che però non è avvenuta.

La polizia avrebbe arrestato Will Smith

Will Parker, infatti, ha dichiarato di aver assistito al colloquio tra Chris Rock e gli agenti di polizia che si è tenuto proprio nel suo studio personale in un momento di pausa della cerimonia di premiazione. La polizia, quindi, avrebbe proposto al presentatore degli Oscar: "Siamo pronti a prenderlo in questo momento. Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo", ma il comico avrebbe risposto di stare bene e di non voler denunciare. Anche la polizia di Los Angeles ha confermato quanto dichiarato da Parker, ovvero che non c'è stata nessuna denuncia durante la notte degli Oscar e secondo gli Academy a Smith era stato chiesto anche di andare via, ma si è rifiutato di lasciare la cerimonia. Intanto, però, sembra che gli Academy stiano valutando il comportamento di Smith per capire se sia il caso di ritirargli l'ambita statuetta.

Le scuse di Will Smith

Dopo l'increscioso accaduto che si è consumato sul palco del teatro di Los Angeles, Will Smith è stato poi chiamato a ritirare l'Oscar vinto per la categoria "miglior attore protagonista" per il film King Richard. L'attore, in lacrime, ha dichiarato di sentirsi in dovere di difendere e proteggere la sua famiglia, per poi il giorno dopo sui social scrivere un post in cui condannava il gesto: "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".