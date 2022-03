“A Will Smith era stato chiesto di andarsene e si è rifiutato”, la versione completa dell’Academy L’Academy ha fornito un rapporto completo sulla notte degli Oscar 2022, specificando di aver chiesto a Will Smith di lasciare il teatro e di aver incrociato il suo rifiuto. Poi, le scuse a Chris Rock per quanto subito e la data del 18 aprile per la comunicazione dei provvedimenti da prendere contro la star di Hollywood.

L'Academy ha fornito un rapporto completo sulla notte degli Oscar 2022, specificando di aver chiesto a Will Smith di lasciare il teatro e di aver incrociato il suo rifiuto. Poi, le scuse a Chris Rock per quanto subito (che le aveva già ricevute dal suo aggressore sui social) e la data del 18 aprile per la comunicazione dei provvedimenti disciplinari da prendere contro la star di Hollywood.

Cosa rischia Will Smith e i motivi ufficiali dei provvedimenti

Will Smith rischia "sospensione, espulsione o altre sanzioni consentite", questo emerge dal primo incontro dei membri dell'Academy tenutosi lunedì scorso e i motivi sono molto semplici e lineari con lo statuto etico dell'associazione: "a causa di contatto fisico inappropriato, comportamento offensivo o minaccioso e compromissione dell'integrità dell'Academy".

Smith, che ha vinto l'Oscar come miglior attore per King Richard, ha ricevuto 15 giorni di preavviso per fornire una risposta scritta alla versione dell'Academy in merito all'accaduto e alle conseguenze dello schiaffo dato a Chris Rock in diretta mondiale. Ulteriori chiarimenti poi sul momento successivo, quando sarebbe stato chiesto a Will Smith di andarsene ma lui avrebbe rifiutato."Riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso", hanno aggiunto.

Alla prossima riunione del consiglio del 18 aprile, l'Academy potrà intraprendere qualsiasi azione disciplinare, che potrà includere la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni consentite dallo Statuto e dagli Standard di Condotta.

Le scuse formali a Chris Rock: "Grazie per la tua resilienza"

L'Academy si è anche scusata formalmente con Chris Rock e con tutti gli ospiti e i telespettatori che in quel momento hanno dovuto assistere al deprecabile gesto improvviso: “Mr. Rock, ci scusiamo con te per quello che hai vissuto sul nostro palco e ti ringraziamo per la tua resilienza in quel momento. Ci scusiamo anche con i nostri candidati, ospiti e spettatori per ciò che è accaduto durante quello che avrebbe dovuto essere un evento celebrativo".

Intanto Chris Rock è tornato in tournee con i suoi spettacoli, che hanno registrato un prevedibile tutto esaurito dopo l'incidente con Will Smith agli Oscar 2022. Durante la prima del suo show a Boston, ha dichiarato di stare ancora decantando quel momento e che quando i tempi saranno maturi per parlare "di quella mer*a" lo avrebbe fatto senza problemi, fornendo una più completa versione dei fatti.