Incidente automobilistico per Chiara Nasti incinta: “Sono dovuta correre al pronto soccorso” Incidente automobilistico per Chiara Nasti che lo racconta una una Instagram story in cui chiede consiglio ai suoi fan a proposito della necessità di indossare la cintura di sicurezza in macchina: “Non l’ho messa e sono corsa al pronto soccorso”.

A cura di Stefania Rocco

Incidente automobilistico per Chiara Nasti, influencer napoletana incinta del compagno Mattia Zaccagni. È stata la giovane a raccontare l’episodio su Instagram. Lo ha fatto con una story pubblicata per chiedere consiglio alle sue fan a proposito della necessità di indossare la cintura di sicurezza in auto adesso che è in dolce attesa.

Chiara Nasti: “Non ho messo la cintura e sono finita al pronto soccorso”

Chiara, chiedendo consiglio ai suoi fan a proposto di gravidanza e cintura di sicurezza in auto, ha raccontato di essere stata vittima di un incidente automobilistico a causa del quale è finita al pronto soccorso: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”. In realtà, il codice della strada non prevede alcun esonero per le donne in attesa, a meno che non esistano “condizioni di rischio particolari” che devono essere certificate dal ginecologo e che, solo in quel caso, consentono alla futura mamma di non indossare la cintura di sicurezza. Ma le linee guida pubblicate sul sito Salute.gov a proposito di gravidanza sono chiare : “I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l'uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza”.

La Instagram story pubblicata da Chiara Nasti

Chiara Nasti è incinta di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti è al quinto mese di gravidanza. L’influenzar legata, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, aspetta un figlio dal compagno Mattia Zaccagni. Per entrambi si tratta del primo figlio.La coppia accoglierà l’arrivo di un maschietto il cui nome non è ancora stato reso noto.