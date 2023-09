Belén Rodriguez, per la fine dell’estate sceglie la stampa vichy: “Il primo vestito per te” “Il primo vestito per te”: sono state queste le parole usate da Belén Rodriguez per mostrare il suo nuovo look di fine estate a stampa vichy. Si tratterà di una dedica per Elio?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez continua a essere la grande protagonista dell'estate 2023: sebbene abbia portato a termine tutte le recenti esperienze televisive, è riuscita a conquistare lo stesso le prime pagine delle riviste di gossip. È fin dall'inizio delle ferie che si parla del suo allontanamento da Stefano De Martino ma solo da qualche giorno a questa parte ha debuttato sui social con Elio Lorenzoni. I due si conoscono da più di 10 anni, al momento non è ancora chiaro se siano una coppia o semplicemente amici, ma la cosa certa è che stanno passando moltissimo tempo insieme. La conduttrice gli avrebbe anche dedicato il suo ultimo look super glamour: ecco cosa ha indossato.

L'abito a quadretti di Belén

L'avevamo lasciata in tuta per accompagnare il primogenito Santiago De Martino a scuola, oggi ritroviamo Belén in una versione super glamour poco prima di uscire. Al di là di una foto dedicata a Elio Lorenzoni (che lascia intendere una presunta vacanza di coppia), ad attirare le attenzioni dei fan nell'album pubblicato dalla conduttrice è stato il suo adorabile look vichy. Per l'ultimo weekend di agosto ha seguito il trend della stampa a quadretti con un abito in pieno stile pin-up, un modello con la gonna a ruota alla caviglia e il bustier con le spalline larghe, le cuciture del reggiseno a vista e l'abbottonatura a corsetto sulla schiena La sua particolarità? È decorato all-over con la fantasia check sui toni del panna e del fango.

Belén con abito a quadri e Birkin bag di Hermès

Belén e la romantica dedica social

Nell'outfit di fine estate di Belén Rodriguez non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali color nude, e un tocco griffato: la Birkin bag di Hermès color fango che già in passato ha mostrato spesso sui social. Capelli sciolti e lisci, bracciali preziosi al polso e rossetto color ciliegia che esalta le labbra carnose: la conduttrice non ha rivali in fatto di bellezza e di sensualità. Nella didascalia ha poi scritto in spagnolo "Il primo vestito per te", stimolando così la curiosità dei followers che non hanno potuto fare a meno di pensare a una dedica per Elio. I due staranno davvero insieme oppure sono semplicemente felici di aver ritrovato la loro amicizia?