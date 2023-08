Santiago De Martino torna a scuola con chignon e maglia sportiva: mamma Belén lo accompagna in tuta Oggi per Santiago De Martino è ricominciata la scuola e mamma Belén Rodriguez non ha esitato a accompagnarlo fuori l’istituto nel suo primo giorno dell’anno. Quale migliore occasione di questa per vestirsi sportivi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive sono ufficialmente terminate per Belén Rodriguez: dopo aver trascorso qualche giorno all'Isola di Albarella con i genitori ed Elio Lorenzoni (il presunto nuovo compagno che l'ha anche presentata agli amici più cari), è tornata a Milano e ora è alle prese con la "normale" routine quotidiana. Per lei oggi è stata una giornata speciale ma gli impegni professionali non c'entrano nulla, ha accompagnato il primo figlio Santiago De Martino a scuola. I due si sono scattati un selfie non appena usciti di casa, apparendo adorabili e affiatati in coordinato con dei look sportivi.

Santiago somiglia sempre più a Stefano De Martino

Dopo Nathan Falco Briatore, oggi anche Santiago De Martino è tornato a scuola e, così come mamma Elisabetta Gregoraci, anche Belén lo ha accompagnato emozionata documentando tutto sui social. Il bimbo per l'occasione ha scelto un look in pieno mood sportivo con una maglia da calcio oversize rosa e un paio di bermuda a contrasto total black, il tutto completato da sneakers Nike bianche e calzettoni di spugna portati a vista.

Santiago pronto per il primo giorno di scuola

A fare la differenza è stata l'acconciatura: Santiago ha i capelli lunghi e ha pensato bene di legarli in un mezzo raccolto con un micro chignon. Il primogenito di Belén è apparso molto cresciuto e giorno dopo giorno la somiglianza con papà Stefano diventa sempre più evidente.

Santiago De Martino

Il look comodo di Belén Rodriguez

Cosa dire, invece, di mamma Belén? Per lei niente minidress, tacchi alti o look sofisticati, per accompagnare Santiago a scuola ha puntato sulla comodità, lasciando nell'armadio abiti e accessori tipicamente estivi. Ha indossato una tuta verde menta di Hinnominate, un modello con pantaloni a zampa e felpa crop col cappuccio. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri e le sneakers in tinta, per la precisione un paio di iconiche Nike Air More Uptempo '96. Mamma e figlio si sono scattati un selfie in ascensore, portando il ginocchio in alto per mostrare il total outfit ai followers: insieme non sono forse adorabili?