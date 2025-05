La lista nozze si fa al supermercato: perché gli sposi di oggi chiedono la carta igienica

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Avete presente la lista nozze che si faceva qualche anno fa, in cui magari vi siete imbattuti per fare un regalo ad amici o parenti? Bene, dimenticatela. Non si fa più al negozio e non si usa più inserire in elenco porcellane, argenteria, pezzi di design. Ora si fa al supermercato e tra gli oggetti più richiesti c'è, udite udite, la carta igienica. È la morte del romanticismo? Forse: ma per una giusta causa!

Come è fatta la lista nozze di oggi

A differenza di decenni fa, quando le coppie andavano a convivere solo dopo il matrimonio, oggi la convivenza è per molte coppie uno step preliminare che viene prima delle nozze. Questo significa abitare già uno spazio condiviso, personalizzato nel tempo, fatto proprio con una serie di acquisti: si compra l'arredamento o semplicemente si fanno modifiche, si aggiungono nuovi elementi. Ecco perché, una volta che si arriva alle nozze, per gli invitati può essere un problema la scelta del regalo. Fondamentalmente gli sposini hanno già tutto, lo hanno già acquistato di tasca propria nel tempo durante la convivenza. Molti a quel punto ripiegano sulla sempre utile "busta", dunque sui soldi, con cui magari finanziare la luna di miele o coprire parte delle spese per la festa di nozze. C'è anche chi si è inventato il fondo per i futuri costi di separazione e divorzio!

Invece i fedelissimi alla lista nozze, potrebbero trovare delle sorprese rispetto al passato. Questa tradizione esiste ancora, ma è stata attualizzata proprio in base alle nuove necessità ed esigenze delle coppie, che appunto sempre più spesso già vivono insieme da tempo. Ecco perché un supermercato del Regno Unito ha lanciato una sua lista di nozze che include sacchi per la spazzatura, bagnoschiuma, dentifricio e persino carta igienica! È un modo per contribuire alle spese quotidiane dei neo sposi, visto che non si può contribuire alla costruzione della loro casa. Inutile presentarsi con l'ennesimo set di stoviglie, insomma. Meglio puntare su ciò che serve giorno dopo giorno. L'idea alla base della lista nozze di Tesco è proprio questa: dare una mano con la spesa settimanale. Il noto supermercato ha messo a disposizione, per esempio, un pacchetto da 63 sterline (75 euro) che contiene cinque confezioni di carta igienica, otto rotoli di carta da cucina, due tubetti di dentifricio, sacchi per la spazzatura, shampoo, balsamo, sapone per le mani e bagnoschiuma. Insomma, tutte cose essenziali e di uso comune.

Seppur meno convenzionale e lontana dalla tradizione, la lista nozze da supermercato è forse meno romantica ma certamente più incentrata sulla praticità. Gli sposi non vogliono regali stravaganti: vogliono un aiuto per soddisfare le loro esigenze quotidiane, per le piccole cose che però vanno a incidere sul budget. Marito e moglie puntano sulla praticità e sulla funzionalità del regalo, visto anche l'aumento del costo della vita. Proprio Tesco ha sondato bene il terreno, attraverso un sondaggio. È emerso che solo l'8% delle coppie desidera porcellane pregiate e oggetti di design, mentre il 93% desidera prodotti essenziali di uso quotidiano, per ridurre le spese mensili. "Sebbene la carta igienica e le bustine di tè possano non sembrare a prima vista l'opzione più romantica, dalla nostra ricerca emerge chiaramente che sono questi i prodotti che potrebbero contribuire a far partire la vita matrimoniale con il piede giusto" ha affermato un portavoce.