video suggerito

Cosa c’è nella valigia di re Carlo III durante i viaggi all’estero: dalla carta igienica agli acquerelli Re Carlo III è in Italia insieme alla moglie Camilla, cosa porta in valigia durante i viaggi all’estero? Il materasso, la carta igienica e gli acquerelli: ecco tutti gli accessori a cui non rinuncia mai. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Re Carlo III è in Italia insieme alla moglie Camilla e sta trascorrendo le sue giornate tra monumenti iconici, discorsi pubblici e cene di gala. Così come in ogni tour reale all'estero, anche questa volta ha preparato personalmente la valigia con tutto il necessario per non sentire la mancanza della sua Inghilterra. Cosa porta di solito il sovrano nel bagaglio? A rivelarlo è stata l'esperta reale Tina Brown, che nel libro The Palace Papers ha spiegato quali sono gli accessori a cui il monarca non riesce proprio a rinunciare quando è lontano da corte.

Gli oggetti a cui re Carlo non rinuncia mai

Chi si sognerebbe mai di portare la carta igienica "personale" durante un viaggio all'estero? Carlo III non sembra considerarla una anormalità, anzi, pare che la metta regolarmente in valigia insieme alla sua tavoletta del wc e al suo cuscino lombare contro il mal di schiena. Questi sono solo alcuni dei dettagli che emergono dal libro The Palace Papers redatto da Tina Brown, l'editorialista ed esperta reale che conoscere praticamente tutto sulla vita dei Windsor. Tra gli accessori "irrinunciabili" del sovrano inglese non mancano i suoi acquerelli (anche se non sempre ha il tempo di dipingere in viaggio) e addirittura il suo materasso (con tanto di biancheria da letto). Insomma, più che vacanze e tour istituzionali, sembra che si parli di veri e propri traslochi.

Dalla bottiglia di Martini al vassoio riscaldante

Stando alle indiscrezioni, il re vuole che le camere in cui alloggia vengano preparate in anticipo, così che al suo arrivo tutto sia pronto e impeccabile. Spesso porta con lui anche dei quadri a tema Scozia, essenziali per "sentirsi a casa" anche se lontano, ma anche qualche bottiglia di Martini, il drink che ama bere prima di cena. Non mancano mai un vassoio riscaldante per tenere i cibi alla giusta temperatura durante i viaggi, una selezione di prodotti biologici in scatola per la colazione e le sue uova (che mangia bollite). Chi se non un re può concedersi dei "vizi" simili senza sembrare eccessivo?