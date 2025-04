video suggerito

La regina Camilla alla cena al Quirinale con la collana simbolica (ma non indossa la tiara) Ieri sera si è tenuto un sontuoso banchetto di Stato al Quirinale in onore dei reali britannici che stanno visitando l'Italia. Cosa ha indossato la regina Camilla e perché ha rinunciato alla tiara?

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III e la regina Camilla sono in Italia per una tradizionale visita di Stato e, oltre ad aver visitato i luoghi iconici di Roma, stanno anche incontrato le principali autorità politiche del nostro paese. Ieri hanno celebrato il loro 20esimo anniversario di matrimonio ma non per questo hanno rinunciato agli appuntamenti istituzionali, anzi, nel pomeriggio il sovrano ha parlato in Parlamento, poi in serata ha partecipato con la consorte a un sontuoso banchetto al Quirinale con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Brindisi, musica tradizionale e scintillii: il Salone delle Feste è stato illuminato dall'attesissima serata di gala che ha unito ancora di più Italia e Inghilterra. Cosa ha indossato Camilla e perché ha rinunciato alla tiara?

Chi ha firmato l'abito di Camilla per la cena di Stato in Italia

Per il banchetto di Stato al Quirinale Carlo e Camilla hanno rispettato in modo impeccabile il dress code richiesto: lui ha puntato tutto sul “black tie”, lei ha preferito un abito da sera vitaminico ma super chic. La regina ha incantato tutti in un verde acqua molto acceso con un lungo abito di pizzo firmato Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite. Si tratta di un modello con le maniche lunghe, la gonna scampanata e una scollatura a V che ha lasciato bene in vista una scintillante collana di turchesi e diamanti. Non si tratta di un prezioso della collezione reale ma di un gioiello dal grande valore simbolico appartenente alla regina in persona: quest'ultima l'ha infatti ereditata dalla defunta madre Rosalinda Shand, scomparsa nel 1994.

Camilla in Fiona Clare

Perché Camilla non ha indossato la tiara

Il dettaglio che non è passato inosservato? La regina non indossava la tiara sul capo, cosa che invece ha sempre fatto a tutti i banchetti di Stato che si sono tenuti in Gran Bretagna. Il motivo è molto semplice: stando alle regole dell'etichetta reale, le corone e i diademi non vanno sfoggiati in paesi non monarchici (come l'Italia). Cosa dire, invece, delle spille che hanno adornato lo smoking di re Carlo? Tutte hanno un valore simbolico, dalla medaglia al Merito del Regno Unito alla stella dell'OMRI (Ordine al Merito Italiano), fino ad arrivare alla selezione di medaglie britanniche, del Regno Unito e del Giubileo. Insomma, come da tradizione, i Royals non lasciano nulla al caso nelle loro scelte di stile e ancora una volta si sono distinti per raffinatezza.

