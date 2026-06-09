Alberto Magrì apre oggi la sua prima pasticceria a Milano: coi suoi video virali ha conquistato 15 milioni di follower

Il pastry chef famoso sui social, che fa sempre il cuore con la spatola nei video, apre oggi a Milano in Corso italia 3 la sua prima pasticceria.

Instagram @pastrychef_am

Memoria, tradizione e innovazione: sono le tre parole chiave, che guidano Alberto Magrì nel suo lavoro. Il pasticciere è diventano un volto noto e amatissimo dei social: impossibile non essersi imbattuti nei suoi video virali, in cui realizza torte e dolcetti che sembrano bomboniere. Sono creazioni golose costruite con precisione millimetrica, curate in ogni dettaglio, dalle forme ai colori ai sapori. E ogni video lo chiude con un gesto inconfondibile, la sua firma: un cuore fatto sulla spatola direttamente sulla crema in lavorazione o sulla farina messa sul piano da lavoro. Il livornese classe 1999 apre oggi a Milano il suo primo locale. La pasticceria di Alberto Magrì si trova in Corso Italia 3, a pochi metri da piazza Missori, in un elegante palazzo d'epoca.

Il giovane pasticciere, che si ispira a Cèdric Grolet (il re della frutta realistica), è in realtà "figlio d'arte": i dolci fanno parte della sua vita da sempre. Alle spalle, infatti, ha intere generazioni di pasticcieri: nella sua famiglia si fa questo mestiere da anni. Lui stesso, ha mosso i primi passi nella Pasticceria Magrì di Livorno. Rappresenta la quarta generazione di pasticcieri Magrì e data la sua giovane età, è colui che aprendosi alla comunicazione contemporanea ha portato il cognome sui social, spopolando e raggiungendo la fama a livello mondiale.

Instagram @pastrychef_am

Oggi conta ben 7 milioni di follower su Instagram e 8 su TikTok, che ogni giorno seguono incantati i suoi lavori in cucina, quelle preparazioni che conquistano al primo sguardo (e al primo morso): croissants, babà, torte, panettoni, frutta realistica, sfoglie, lievitati e chi più ne ha più ne metta. Ma le sue radici, sono appunto nella pasticceria di famiglia: i social sono venuti dopo, sono stati un ulteriore passo avanti, un consolidamento di una lunga gavetta, ulteriormente fortificata dall'apertura del suo locale. Ecco perché in lui convivono memoria, tradizione e innovazione. La stessa ricorrenza dell'ormai inconfondibile cuore, è la conferma della padronanza del mezzo: questo gesto crea riconoscibilità, fa sì che il pubblico lo identifichi immediatamente e che guardi i suoi video anche aspettando il gesto caratteristico, perché sa che arriverà.

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"Dopo anni di ricerca e lavoro, sta per arrivare il mio primo spazio ufficiale. Un luogo dove condividere le mie creazioni, tra radici, estetica e visione personale" ha annunciato sui social Alberto, entusiasta di questo traguardo, un ulteriore successo da aggiungere a un elenco che continuerà ad allungarsi.