Julia Fox sorprende con le sopracciglia “da gatta”: è bondage con top in 3D e micro gonna di pelle Julia Fox è stata tra le protagoniste del Tribeca Film Festival e per l’occasione ha sfoggiato un audace look bondage con top 3D, microgonna e make-up da gatta.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo a New York il Tribeca Film Festival, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema, e sono moltissime le star che ogni sera stanno calcando il red carpet, da Dakota Johnson con l'abito giacca con la spina dorsale di cristalli a Penelope Cruz in paillettes nere. Ieri si è tenuta la prima del film Savitree e tra gli ospiti c'era anche Julia Fox, la ex fiamma di Kanye West. La modella non ha avuto paura di osare e ha sorpreso tutti in total black con un look di pelle dallo stile bondage. Il dettaglio che ha fatto davvero la differenza? Le sopracciglia "allungate" da vera e propria gatta: ecco chi ha firmato il so provocante outfit.

Il top in 3D di Julia Fox

Julia Fox non è nuova alle provocazioni ma è di recente che è riuscita a dare il meglio di lei. Dopo essere andata a fare la spesa in mutande e aver indossato una borsa di capelli umani sul red carpet, questa volta ha puntato sul bondage. Per partecipare al Tribeca Film Festival ha infatti sfoggiato un outfit completamente di pelle con micro gonna che ha lasciato l'ombelico in vista, cuissardes col tacco alti fino alla coscia e un originale top firmato Artemisi. Quest'ultimo ha un forma intricata che sembra essere una scultura e che copre "giusto il necessario" ed è stato realizzato dal brand con la stampa 3D.

Julia Fox col top Artemisi

Il make-up originale di Julia Fox

Per completare l'outfit Julia Fox ha sfoggiato un chiodo di pelle, una french manicure classica e una coda di cavallo alta e tirata, così da mettere in risalto l'audace e originale make-up. La modella si è affidata al suo truccatore di fiducia Pat McGrath, che ha pensato bene di sbiancarle le sopracciglia per "ridisegnarle" più alte e più scure con l'eye-liner. Il risultato? Il suo sguardo sembra essere quello di una gatta. Riuscirà a lanciare il trend di make-up più bizzarro dell'estate? L'unica cosa certa è che, nonostante la storia con Kanye West sia arrivata al capolinea, Julia riesce ancora a far parlare di lei.