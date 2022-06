Penelope Cruz brilla in nero con l’abito di paillettes: è anni ’90 col choker “stellato” Penelope Cruz ha partecipato a Tribeca Film Festival per presentare il suo nuovo film intitolato Official Competition. Sul red carpet ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile: ha sfilato in nero con uno scintillante abito di paillettes e una collana choker ispirata agli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Penelope Cruz è volata a New York per il Tribeca Film Festival, in occasione del quale ha presentato il suo nuovo film intitolato Official Competition. Ieri sera ha sfilato sull'ambito red carpet americano e ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ha raggiunto i 48 anni ma, nonostante ciò, non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue, tanto da fare invidia anche alle colleghe ventenni. Cosa ha indossato per un evento tanto atteso? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se lo ha arricchito con dettagli scintillanti e accessori in pieno stile anni '90.

Il look total black di Penelope Cruz

Cosa c'è di meglio del total black quando si vuole strafare in fatto di eleganza? Penelope Cruz lo sa bene ed è per questo che ha puntato proprio sul nero per lanciare il suo nuovo film al Tribeca Film Festival. Si è affidata ancora una volta a Chanel, Maison che da tempo firma i suoi look agli eventi ufficiali, che in quest'occasione per lei ha realizzato un lungo abito scintillante tempestato di paillettes. Si tratta di un sinuoso modello a sirena dalla silhouette fasciante, con la gonna lunga decorata con due bottoni logati sui fianchi e il bustier monospalla, da un lato strapless, dall'altro con la manica lunga.

Penelope Cruz in Chanel

Penelope Cruz con i gioielli griffati

A completare l'outfit da red carpet non sono mancati gli accessori preziosi e griffati. Penelope ha infatti sfoggiato una clutch bag in pelle nera (sempre di Chanel) e una serie di gioielli di diamanti in pieno stile anni '90. Al collo ha portato infatti un choker di Chanel, per la precisione un girocollo in metallo gold con dei laccetti di pelle intrecciati nei fili a catena e al centro l'iconica doppia C di diamanti circondata da una serie di stelline ugualmente scintillanti. Ha poi abbinato la collana a un anello "stellare" sempre di diamanti. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, lisci e con la fila laterale, mentre in fatto di make-up ha optato per un trucco dai toni naturali (ma con uno smalto rosso fuoco). In quanti direbbero che Penelope Cruz ha 48 anni? Nonostante l'avanzare dell'età, vanta ancora una bellezza mozzafiato.

