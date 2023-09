Il principe Harry rende omaggio alla Regina Elisabetta, visita segreta e foto scattata da un turista Visita segretissima del principe Harry alla chiesa di Windsor, dove la Regina è stata sepolta. Il suo arrivo non era previsto e la foto è spuntata fuori solo grazie a un turista di passaggio.

Il Principe Harry in visita a sorpresa (e segretissima) alla chiesa di Windsor, dove la Regina è stata sepolta, per rendere omaggio e commemorare la nonna al primo anniversario della sua morte. Lo apprendiamo dal Daily Mail che mostra anche una fotografia scattata da un turista di passaggio.

Harry è stato avvistato a ora di pranzo

Il Duca del Sussex è stato avvistato mentre lasciava la cappella di St George a ora di pranzo. Un viaggio improvviso e organizzato in segreto, senza la volontà effettiva di voler incontrare nessuno dei membri della Famiglia Reale. Gli occhi erano tutti puntati su Re Carlo, che un’ora prima aveva partecipato a una messa privata in onore della Regina Elisabetta II presso la Chiesa di Balmoral. Con lui, anche Camilla. Nello stesso momento, invece, William e Kate erano nella cattedrale di St.Davids, in Galles, a più di 300 chilometri da Windsor.

Non incontrerà nessuno della Famiglia Reale

Quanto al principe Harry, nella giornata di domani partirà per la Germania dove parteciperà agli Invictus Games. Dopo la visita nella cappella di St. George c’era un Range Rover ad aspettarlo ma non si sa per dove. Il Daily Mail ha provato ad avere una replica ufficiale da Buckingham Palace, ma le bocche sono rimaste ben serrate. Insomma, i fratelli coltelli d’Inghilterra trascorreranno questa giornata nel Regno Unito ma senza incontrarsi, se non domani, agli Invictus Game.

Nella giornata di ieri, invece, ha fatto il giro del mondo la presenza del principe William in un Pret a Manger di Bournemouth, per prestare servizio di consegna panini ai senzatetto e ai meno abbienti. In quella occasione, il principe William ha anche incontrato Paul Gascoigne, la ex leggenda del calcio inglese, che lo ha stretto a sé baciandolo e assicurandogli che in questo momento è sulla via del completo recupero e della completa guarigione, dopo i guai con l’alcool.