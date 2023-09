“Fatti dare un bacio, altezza”, l’incontro tra Paul Gascoigne e il principe William Un incontro speciale tra il principe William e Paul Gascoigne in un diner di Bournemouth durante una campagna per aiutare i senzatetto. E domani è un giorno speciale: un anno dalla morte della Regina Elisabetta.

Il Principe William è stato nella giornata di oggi a Bournemouth, nella tradizionale visita ai senzatetto, ed ha avuto un sorprendente incontro in un diner, uno dei tanti Pret a Manger del Regno Unito. Tra i tanti presenti, infatti, c'era anche la leggenda del calcio inglese Paul Gascoigne, una vecchia conoscenza del nostro calcio (è stato un giocatore della Lazio dal 1992 al 1995) e anche della nostra tv, partecipando all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi. Il principe e Gascoigne sono stati ripresi dalle telecamere mentre si salutavano davanti ai presenti, testimoni entusiasti dell'incontro.

L'incontro tra il principe William e Paul Gascoigne

Durante l'incontro, il principe William ha chiesto alla ex stella del calcio inglese novità sulle sue condizioni. Come è noto, Paul Gascoigne è tormentato dai problemi di salute e da una dipendenza dall'alcool: "Sono morto due volte, non so cos'è la paura", aveva dichiarato. Oggi, l'ex calciatore è sulla strada di un recupero pieno e completo, come ha confermato anche al principe William. Nel 1991, il calciatore baciò la mano della madre di William, la principessa Diana, durante la finale di FA Cup del 1991 tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur.

L'attivismo di William per i senza tetto

Durante il corso della giornata, il principe William aveva ricevuto il distintivo con il suo nome e si è cimentato dietro i banconi del diner per preparare i panini ai clienti. Si è unito quindi al personale, partecipando a un programma che aiuta più di 500 persone tra senza fissa dimora e a rischio di esserlo. Una campagna che offre cibi gratuiti in tutti i punti Pret a Manger della Gran Bretagna. La visita nella città del Dorset prosegue visitando il complesso sportivo del Bournemouth AFC, la società calcistica che da due stagioni milita in Premier League, la massima serie. Domani, invece, ci sarà un giorno speciale per lui: il primo anniversario dalla morte di sua nonna, Elisabetta II del Regno Unito.