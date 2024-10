video suggerito

La figlia di José Mourinho si è sposata, le foto delle nozze di Matilde e Danny Graham con 300 invitati Matilde Mourinho si è sposata. La figlia dell’allenatore di calcio José Mourinho è convolata a nozze con Danny Graham, agente immobiliare di professione. La cerimonia si è svolta sabato 12 ottobre in una fattoria di famiglia ad Azeitao, in Portogallo, davanti a parenti e amici. Prima della celebrazione, il padre della sposa ha voluto organizzare una grande cena per circa 80 invitati e i festeggiamenti sono poi continuati anche il giorno successivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matilde Mourinho si è sposata. La figlia dell'allenatore di calcio José Mourinho è convolata a nozze con Danny Graham, agente immobiliare di professione. La cerimonia si è svolta sabato 12 ottobre in una fattoria di famiglia ad Azeitao, in Portogallo, davanti a parenti e amici. Prima della celebrazione, il padre della sposa ha voluto organizzare una grande cena per circa 80 invitati e i festeggiamenti sono poi continuati anche il giorno successivo.

Le nozze di Matilde Mourinho e i doppi festeggiamenti

Come mostrano le immagini che circolano sui social, dopo quasi 10 anni d'amore, la figlia di Mourinho è convolata a nozze con il fidanzato Danny Graham nella giornata di sabato 12 ottobre. Secondo la rivista spagnola Marca, la location scelta è stata una fattoria di famiglia nella città di Azetaio, in Portogallo. Gli invitati sarebbero stati circa 300 tra parenti e amici degli sposi. Una cerimonia in grande stile fatta nel rispetto delle tradizioni, dall'arrivo all'altare ai festeggiamenti. È stata allestita una grande tavolata e, dopo la cena, gli sposi hanno aperto le danze sulle note del brano You and me belong together.

La sera prima delle nozze, José Mourinho ha organizzato una cena per circa 80 familiari e amici stretti alla Casa-Museu José Maria da Fonseca. Pare che il costo complessivo del matrimonio abbia superato i due milioni di sterline. "L'unica cosa non negoziabile in un’occasione speciale come questa è la presenza di tutti gli amici e familiari più cari", aveva detto la sposa alla vigilia del matrimonio.

L'amore tra Matilde Mourinho e Danny Graham

La sposa ha 28anni e, a differenza del padre, non ha mai seguito una carriera nel mondo dello sport. Come si legge sul suo profilo Instagram, è seguita da oltre 30mila followers, ha creato un brand di gioielli e anche uno di vestiti (Sensus Collective). Nel 2021 ha conseguito un master presso il Condè Nast College of Fashion and Design a Londra, Il marito invece ha 27 anni e di professione è un agente immobiliare. I due sono una coppia dal 2016, quando pare che Matilde Mourinho lo abbia portato in Portogallo per incontrare i nonni. Nell'agosto del 2023 la proposta di matrimonio, condivisa su Instagram con una foto dell'anello condivisa sui social.