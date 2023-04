Gascoigne oggi non sa più cos’è la paura: “Sono morto due volte e ho subito 36 operazioni” Gascoigne è tormentato dai problemi di salute: l’ex giocatore della Lazio ha raccontato delle sue esperienze pre-morte.

A cura di Ada Cotugno

Genio e sregolatezza, in campo come nella vita: anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo Paul Gascoigne fa parlare ancora di sé, ma questa volta non c'entrano i tanti colpi di testa che hanno caratterizzato la sua vita. Ospite del reality "Scared Of The Dark" l'ex giocatore della Lazio ha raccontato aneddoti terrificanti sulla sua vita.

I partecipanti alla trasmissione verranno chiusi in un bunker per otto giorni e dovranno far i conti con la paura del buio mentre affrontano diverse sfide, ma a Gascoigne questo non importa: "Non ho paura di niente a causa di quello che ho dovuto passare nel corso della mia vita". A causa di alcuni problemi di salute ha vissuto esperienze terribili, tanto che gli amici lo prendono in giro dicendo che "hai più vite di un gatto".

Ed è difficile pensare il contrario: "Ho avuto esperienze di pre-morte, subito 36 operazioni, sono morto un paio di volte e mi hanno messo in coma per 18 giorni". Uno degli spaventi più recenti risale al 2013 quando, mentre l'ex giocatore era in cura in una clinica statunitense per la dipendenza da alcol, è stato messo in coma per tre giorni sfiorando anche la morte.

Più volte Gascoigne è stato ricoverato per disintossicarsi e curare alcuni problemi psichici e non ha mai nascosto alla stampa questo lato della sua vita. Anche in campo l'inglese è stato sempre un genio ribelle: nel corso della sua carriera ha condotto una vita sregolata che lo ha portato più volte a finire sulle copertine dei tabloid britannici.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo l'ex giocatore ha continuato a condurre una vita da vera rock star, accompagnata però dai ben noti problemi di salute. nel 2008 è stato ricoverato in una clinica londinese per dipendenza da Red Bull, dalla quale è anche riuscito a fuggire per alcuni giorni, e più volte negli ultimi anni è stato ricoverato per provare a superare la dipendenza da alcol.

E adesso Gascoigne parteciperà al nuovo reality in Inghilterra dopo essere entrato nel cast de L'Isola dei Famosi in Italia nel 2021, anche se la sua esperienza è durata poco più di un mese a causa di un infortunio alla spalla.