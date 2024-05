video suggerito

Champions League oggi in TV, il programma delle semifinali di ritorno: gli orari e dove vederle Il programma completo delle semifinali di ritorno della Champions League 2023-2024: dove vedere PSG-Borussia Dortmund e Real Madrid Bayern Monaco e gli orari tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Si decidono le finaliste della Champions League 2023-2024: le ultime quattro squadre rimaste in lizza per un posto nella finale di Londra si giocheranno tutto nelle partite di ritorno delle semifinali. Ad aprire il programma ci penseranno PSG e Borussia Dortmund e chiuderà la supersfida Real Madrid-Bayern Monaco: si gioca martedì 07 e mercoledì 8 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21:00.

A far partire le danze ci penseranno Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, con i francesi che dovranno ribaltare la sconfitta dell'andata in terra tedesca firmata Fullkrug: la squadra di Luis Enrique non è stata all'altezza di altre prestazioni ma ha centrato due pali e ha creato diverse occasioni. Al Parco dei Principi si giocherà tutte le sue carte per poter tornare in finale di Champions dopo quattro anni.

Mercoledì serata di gala al Bernabeu di Madrid, dove si sfideranno due della squadre più importanti del Vecchio Continente e del mondo: Real e Bayern Monaco ripartiranno dal 2-2 maturato all'Allianz Arena e non lasceranno nulla al caso perché in palio c'è un posto in finale. Tuchel vuole fare lo scherzetto ad Ancelotti ma Carletto è pronto a tutto per poter alzare ancora una volta la ‘coppa dalle grandi orecchie'.

Champions League, le partite del 30 aprile: orari TV

Il programma completo delle partite di ritorno delle semifinali di Champions:

martedì 07 maggio, ore 21:00 PSG-Borussia Dortmund – Canale 5, Sky e Infinity +

mercoledì 08 maggio ore 21:00 Real Madrid-Bayern Monaco – Amazon Prime Video

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Ad aprire le danza delle semifinale di ritorno di Champions ci penseranno PSG e Borussia Dortmund: la gara del Parco dei Principi sarà trasmessa da Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) con fischio d'inizio alle ore 21:00. In contemporanea per tutti sarà visibile gratuitamente in chiaro su Canale 5, senza necessità di dover sottoscrivere abbonamenti. Per la diretta streaming invece sarà disponibile l'app di SkyGo e la diretta gratuita su Mediaset Infinity.

Mercoledì al Santiago Bernabeu di Madrid si sfideranno Real e Bayern Monaco: la super sfida sarà trasmessa su Amazon Prime Video, con un ampio studio pre partita e fischio d'inizio programmato sempre per le ore 21:00.