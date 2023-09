Le registrazioni segrete di Lady D: “Il principe Carlo deluso dalla nascita di Harry” Nel documentario “Diana: The Rest of Her Story”, in uscita nel 2024, verranno diffuse delle registrazioni inedite della principessa. Lady D racconta la delusione di suo marito Carlo alla nascita del loro secondogenito Harry, in un estratto trasmesso in anteprima da Good Morning America.

A cura di Ilaria Costabile

Nel 2024 dovrebbe arrivare un nuovo documentario su Lady Diana, nel quale verranno riportate delle registrazioni inedite della principessa, in cui racconta alcuni aneddoti al giornalista Andrew Morton, per la stesura della biografia Diana: Her True Story. Questi nastri, il cui contenuto è inedito ai più, verranno riprodotti nel docufilm che prende il nome di Diana: The Rest of Her Story. In anteprima Good Morning America è riuscito a reperirne un breve estratto, nel quale la principessa racconta la delusione di suo marito, l'attuale re Carlo, per la nascita del loro secondogenito.

Le registrazioni inedite di Lady D

Nella trasmissione Good Morning America, quindi, è stato mandato in onda un piccolo estratto del documentario, nel quale si sente chiaramente dire: "Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina", aggiungendo poi la risposta della signora Spencer, anche piuttosto piccata: "Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano". Tra gli episodi emersi nel documentario e raccontato anche da Andrew Morton nella biografia, ci sarebbe anche il momento in cui Carlo alla vista del suo secondogenito abbia avuto un sussulto, manifestando il suo disappunto nei confronti del bebè appena nato, sconcertando medici e infermieri alla frase: "Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi".

La crisi tra Carlo e Diana

Secondo gli esperti della Royal Family britannici, infatti, la nascita di Harry avrebbe messo ancora di più in crisi il matrimonio tra Carlo e Diana, portandolo a deteriorarsi senza più possibilità di recupero. Come raccontato a Fox News dall'autore del documentario, Christopher Andersen, la principessa era ormai invischiata in una condizione di dolore: