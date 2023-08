Meghan Markle sta preparando il ritorno su Instagram, quanto potrebbe guadagnare per ogni post Meghan Markle sarebbe pronta per tornare su Instagram. Questa la notizia che circola da qualche giorno e che sembrerebbe aver trovato conferma da alcune fonti vicine alle coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Meghan Markle sarebbe ormai pronta a fare ritorno sui social, specialmente Instagram, o almeno è quanto in questi giorni ha riportato la stampa britannica, secondo cui la duchessa di Sussex potrebbe diventare tra i personaggi più influenti.

Gli indizi del ritorno su Instagram

L'ultimo account social di Meghan Markle risale a quello che condivideva col marito Harry, ovvero Sussex Royal, disattivato nel momento in cui la coppia ha rinunciato ai doveri reali, perdendo il titolo di "senior" all'interno della famiglia reale. Stando ai ben informati, il nuovo profilo si chiamerebbe @meghan e si presenta con un'immagine di fiori rosa. Stando a quanto riporta il Daily Mail, una fonte vicina al team dell'attrice avrebbe confermato le supposizioni: "Sì, è lei. Aspettatevi un annuncio molto presto. Sta tornando". Ci sono già 90mila followers, nonostante non sia stato pubblicato alcun post e tra coloro che seguono la duchessa c'è anche Mandana Dayani, amica di Meghan Markle, nonché ex presidente della Archewell, la società mediatica e filantropica dei Sussex.

Il desiderio di Meghan Markle di tornare sui social

Le voci di un possibile ritorno sui social, troverebbero conferma anche da altre fonti, una delle quali ha rivelato al Mail on Sunday: "Tutti a Hollywood parlano del rilancio imminente. Meghan non ha mai nascosto il fatto di voler tornare su Instagram". In effetti, in un'intervista rilasciata lo scorso anno a The Cut, l'attrice aveva rivelato alla scrittrice Allison P Davis: "Vuoi sapere un segreto? Torno su Instagram". D'altra parte, prima che entrasse nella Royal Family, ed era conosciuta per l'iconico ruolo in Suits, Meghan Markle aveva un account seguito da più di tre milioni di persone, a cui affiancava anche un blog di lifestyle, poi abbandonato con il tempo.

Leggi anche Perché Meghan Markle non parteciperà all'incoronazione di Re Carlo e come mai si vede sempre meno

I commenti degli esperti social

Secondo gli esperti, come Eric Schiffer, che si è occupato di consulenza per numerose star non ci sarebbe nulla di cui stupirsi: "Non credo che il ritorno di Meghan su Instagram sorprenderà nessuno. Ha un nuovo talent manager e questo è il passo logico successivo". Schiffer ha poi ipotizzato un ipotetico guadagno per ogni post, calibrando il compenso su quello di altri personaggi noti:

Ci sono celebrità come i Kardashian che possono guadagnare 1 milione di dollari (£ 790.000) e oltre per un singolo post che promuove un prodotto. Non c'è motivo per cui Meghan non possa guadagnare questo tipo di compenso.

Con questo, però, non significa che possa diventare un'influencer, anzi: "Lei deve stare attenta, come duchessa, a evitare di essere vista mentre vende ogni prodotto. Si allineerà con marchi e aziende di qualità che sono in linea con le sue convinzioni politiche e sociali". Infine, anche l'espero di marketing, Kent Moore ha sottolineato come il suo ritorno su Instagram potrebbe attirare l'attenzione di molti: