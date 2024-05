video suggerito

Enrico Mentana diventa nonno, la figlia Alice ha partorito: "Felice e orgoglioso" Enrico Mentana con un post su Instagram ha annunciato la nascita del figlio o della figlia, non è stato specificato il sesso, della secondogenita Alice.

A cura di Gaia Martino

Dopo lo scontro con Lilli Gruber in diretta su La7, Enrico Mentana torna sui social per annunciare la nascita del nipotino. Lo scorso gennaio, in occasione dei suoi 69 anni, il settimanale Chi raccontava che il conduttore e direttore del Tg La7 sarebbe diventato nonno. Con una foto scattata in una sala parto e resa pubblica pochi minuti fa, Mentana ha dato il benvenuto al nuovo o alla nuova arrivata in famiglia.

L'annuncio di Enrico Mentana

"Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso". Con queste parole Enrico Mentana ha reso pubblica la nascita di un nipotino o una nipotina, primo bebé di Alice, secondogenita, 32enne, nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani.

Lo scorso gennaio i paparazzi di Chi fotografarono la cena in famiglia di Mentana, organizzata in occasione del suo 69esimo compleanno. Con Francesca Fagnani e i figli, Stefano, nato dall’amore con Fulvia Di Giulio, Alice, Giulio e Vittoria, nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, spense le candeline prima di ricevere la sorpresa più bella, quella della gravidanza della figlia, si leggeva sulla rivista. Il bebé sarebbe nato questa mattina, ma al momento non circola alcuna informazione sul sesso o sul nome scelto. Tra i commenti al post alcuni volti celebri dello spettacolo, tra cui Mara Venier che ha scritto ‘Auguri‘.

Chi è Alice Mentana, la secondogenita del conduttore e direttore del Tg La7

Alice Mentana, 32 anni, è la figlia di Enrico Mentana e Letizia Lorenzini Delmilani. Laureata alla Bocconi, lavora per OPEN e lo scorso 13 aprile ha annunciato la nascita di una nuova rivista da lei diretta. Nel post-annuncio, non sono mancati i riferimenti alla nascita del bebé: "Nascite compleanni attese. Tra qualche settimana arriva il mio terzo e più importante progetto".