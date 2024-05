video suggerito

Il tiktoker Davide Patron colpito da un arresto cardiaco: “Salvato dalle persone che avevo intorno” Davide Patron con un post su Instagram ha raccontato ai followers di essere vivo grazie ai passeggeri che erano sullo stesso treno su cui viaggiava. Colpito da un arresto cardiaco, lo hanno soccorso prontamente con un defribrillatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il prof di inglese star di TikTok, il 25enne Davide Patron, ha raccontato sui social di essere fuori pericolo ora dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. Si trovava su un treno diretto a Parigi quando è stato vittima del malore: le persone presenti sul treno gli hanno salvato la vita.

Il racconto di Davide Patron

Davide Patron con un post su Instagram, a corredo di varie foto che lo ritraggono sorridente in un letto d'ospedale, ha raccontato la spiacevole disavventura vissuta. "C’è mancato poco. Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici" ha raccontato la star di Tik Tok. Nei prossimi giorni approfondirà la questione, ha aggiunto, "per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso". Ora è in fase di guarigione: "Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese. Un abbraccio a tutti" ha concluso.

Davide Patron è il maestro di inglese più famoso di TikTok

Davide Patron, classe 1999, è originario di Treviso ed è un appassionato di lingue. Ha studiato inglese, spagnolo e russo e su Tik Tok è conosciuto perché dà lezioni di inglese ai suoi followers. Alcuni video contano oltre 8 milioni di views. "A giugno decisi di iniziare a pubblicare video su TikTok, cercando di portare dei contenuti informativi sulla piattaforma. Da subito ho ricevuto feedback positivi da parte di tantissima gente. Ed è ciò che mi motiva a continuare" ha raccontato a Webboh.