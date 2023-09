Harry e Meghan Markle, nessuna crisi: ripresi al concerto di Beyoncé mentre si baciano e abbracciano Potrebbe ufficialmente rientrare l’allarme crisi scattato negli ultimi mesi: Meghan Markle e Harry erano al concerto di Beyoncé lo scorso venerdì e, ripresi da diversi presenti, non hanno nascosto il loro sentimento. Sulle note di Love on top si sono lasciati andare ad un romantico ballo con baci e abbracci.

A cura di Gaia Martino

Si sono rincorse per mesi voci di una crisi con conseguente separazione, ma un video potrebbe smentire ogni rumors. Meghan Markle e Harry sono stati ripresi mentre si abbracciano e baciano al concerto di Beyoncé a Los Angeles lo scorso venerdì 1 settembre. Erano sugli spalti del Sofi Stadium di Inglewood mentre assistevano allo show, scatenandosi a ritmo di musica. Durante la hit di successo "Love on Top" è scoppiata la passione.

I video di Harry e Meghan al concerto di Beyoncé

I duchi di Sussex non sono riusciti a sfuggire agli occhi indiscreti dei presenti al concerto di Beyoncé a Los Angeles e sono stati ripresi in diverse occasioni mentre assistevano allo show. Prima mentre ballavano, poi mentre si baciavano abbracciandosi: i video ora sono diventati virali su X (ex Twitter) e Tik Tok. In particolare a fare il giro del web è il filmato che li inquadra mentre ballano e cantano insieme sulle note di Love on top: il duca di Sussex poi si lascia trasportare in un tenero abbraccio con la moglie.

Le voci di crisi ad inizio agosto

Negli ultimi mesi sono iniziate a circolare voci che li vedevano distanti: Harry e Meghan, secondo la stampa inglese, ad inizio agosto stavano affrontando una crisi che avevano portato il duca di Sussex ad allontanarsi dalla moglie. Fu il settimanale Chi a raccontare nel dettaglio cosa stava accedendo: "Il principe, dice qualcuno, non sopporta la vita effimera di Los Angeles, non sopporta tutto questo rincorrere il successo e i soldi ad ogni costo (d’altronde non ha mai lavorato). E non sopporta più Meghan, al punto che vuole prendere e andarsene da solo in Africa, il suo vero grande amore, per girare un documentario sull’impegno charity della principessa Diana nel continente". Stando alle ultime immagini circolate che li vedono insieme, felici e complici, l'allarme potrebbe essere del tutto rientrato.