Meghan Markle con il cappotto ad agosto e il cerotto anti stress: le foto per alimentare il gossip Meghan Markle è stata fotografata con un particolare che ha sollevato qualche dubbio negli Stati Uniti, dove si trova mentre suo marito è in Asia per varie attività di beneficenza.

A cura di Andrea Parrella

Foto da archivio/Getty

Meghan Markle sta trascorrendo un agosto senza suo marito Harry, in Asia per delle attività legate al suo ente di beneficenza. Così l'attrice è stata fotografata negli ultimi giorni con un dettaglio che i paparazzi non hanno potuto fare a meno di notare. Sul polso di Markle, infatti, compare evidente un dettaglio di look che look non è: si tratta di un cerotto antistress che ha indotto alcuni tabloid americani come PageSix a titolare la fotografia, non senza un pizzico di esagerazione, "la duchessa sull'orlo di una crisi di nervi". Senza contare il dettaglio del cappotto in pieno agosto, che non è facilmente spiegabile viste le temperature a Montecito, in California, dove la coppia vive.

A cose serve il cerotto antistress di Meghan Markle

Il cerotto in questione, spiega Page Six, si chiama NuCalm e viene utilizzato allo scopo di ricevere una sensazione di calma. Il cerotto, stando alle descrizioni del prodotto che si possono ricavare online, attiva il sistema nervoso parasimpatico in modo che chi lo usa possa avere un "rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti di letargia mentale".

Harry in Asia, il gossip sulla separazione

Le cronache dalla California raccontano di una duchessa che non sarebbe del tutto serena, rimasta negli Stati Uniti con i figli mentre suo marito Harry è in Asia per giocare una partita di polo per Sentebale, il suo ente di beneficenza che aiuta i giovani del Lesotho, Africa meridionale. Unito a questo aspetto di solitudine ci sarebbe quello professionale e reputazionale, dato che PageSix descrive un quadro della situazione nel quale la duchessa, dopo gli ultimi mesi di enorme visibilità della coppia, starebbe vivendo un momento di particolare calo di notorietà (e di unione coniugale) che si starebbe riflettendo anche sui suoi affari personali, con la fine dell'accordo con Spotify in seguito al mancato successo del suo podcast. A tutto questo si aggiunge anche il "declassamento" di Harry, che secondo il sito di Buckingham Palace non è più accostabile al titolo di Sua Altezza Reale.