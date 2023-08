Harry non è Sua Altezza Reale, cancellato il titolo sul sito ufficiale della royal family Il sito ufficiale della famiglia reale ha apportato alcune modifiche alla scheda relativa al principe Harry. Via il titolo di Sua Altezza Reale.

A cura di Daniela Seclì

Il sito ufficiale della famiglia reale è stato aggiornato e dalla pagina dedicata al Principe Harry è stato cancellato il titolo di Sua Altezza Reale. Attualmente il secondogenito di Re Carlo III e Diana Spencer risulta come Duca di Sussex. Come precisa il DailyMail, quando Harry e Meghan Markle decisero di fare un passo indietro e rinunciare ai compiti ai quali avrebbero dovuto assolvere in quanto membri senior, hanno anche perso il diritto di usare il titolo di Altezza Reale in pubblico.

Harry perde il titolo di Altezza Reale sul sito ufficiale della sua famiglia

Ecco, dunque, come viene presentato ora il Principe Harry sul sito ufficiale della famiglia reale, dove è stato rimosso il titolo di Sua Altezza Reale:

Il Duca di Sussex è quinto in linea di successione al trono e il figlio più giovane del Re e di Diana, Principessa di Galles. Ha lavorato per dieci anni nelle Forze Armate, cessando i compiti operativi nel 2015. Durante gli anni di servizio, ha condotto due operazioni in Afghanistan con l'Esercito Britannico. Come annunciato a gennaio, il Duca e la Duchessa hanno fatto un passo indietro dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale. Si dividono tra Regno Unito e America del Nord, continuando a onorare il loro dovere nei confronti del Re e del Commonwealth.

Perché il sito della famiglia reale è stato aggiornato solo adesso

Un esempio delle modifiche fatte nella scheda del Duca di Sussex

Lo scorso 4 agosto, un articolo pubblicato da Express faceva notare alcune imprecisioni presenti sul sito della famiglia reale, incluso il fatto di riferirsi per due volte al Duca di Sussex definendolo Altezza Reale. Una critica aspra alle modalità di gestione di un sito che dovrebbe essere la fonte più autorevole a cui ricorrere quando si tratta di reperire notizie sulla famiglia reale. In fondo il comunicato ufficiale diramato da Buckingham Palace dopo il passo indietro di Harry e Meghan era stato chiaro:

I Duchi di Sussex non useranno più il titolo di Sua Altezza Reale perché non sono più membri al servizio della famiglia reale.

A quanto pare, la polemica è giunta a destinazione. Così, martedì 8 agosto il sito è stato aggiornato, togliendo il titolo contenuto nella scheda del Principe Harry. Come si legge su SkyNews, in un comunicato Buckingham Palace riconosce l'errore: