Harry a Londra senza Meghan Markle: “È ostile a Kate, non si inchinerebbe a lei nemmeno da Regina” Proprio in questi giorni il principe Harry è atterrato in Grande Bretagna e passerà alcuni giorni a Londra, dove potrebbe incontrare il padre Carlo e il resto della famiglia. Non c’è da ben sperare per Meghan però, che raggiungerà il marito solo tra qualche giorno, lontano da Londra.

A cura di Giulia Turco

(Getty)

Il principe Harry è appena atterrato nel Regno Unito, dove probabilmente rivedrà la sua famiglia, ma non c’è da ben sperare sulla presenza al suo fianco di Meghan Markle. Secondo l’esperto reale e biografo Andrew Morton, la possibilità è da escludere del tutto, ora come in futuro, in ragione della distanza ormai incolmabile tra Meghan Markle e la famiglia reale britannica.

Le distanze di Meghan Markle dalla famiglia reale

“Che Meghan e Harry possano prima o poi tornare a Londra e che lei possa inchinarsi davanti a Kate Middleton? Non credo, non la vedo proprio come possibilità, i Sussex ormai hanno la loro vita in California”, ha spiegato il biografo reale intervenendo ai microfoni di Sunday Morning di Sky News 24 con Trevor Phillips. Lo scenario che vede i Sussex al cospetto di William e Kate futuri re e regina è piuttosto remota, non solo perché per il momento Carlo e Camilla non sembrano avere alcuna intenzione di lasciare il trono, ma anche perché Meghan Markle non accetterebbe mai di scendere a tale compromesso: inchinarsi dinnanzi a sua Altezza Reale Kate.

Harry vola a Londra da solo

Nel frattempo, guardando ad uno scenario più vicino, Harry ha in programma un viaggio in Gran Bretagna, per partecipare ai WellChild Awards che si terranno a Londra proprio nella giornata del 7 settembre. Harry dovrebbe riuscire ad incontrare il padre Carlo, ma non è ancora stato messo a programma un incontro. “Il re ha una visita ufficiale riprogrammata in Francia il 20 settembre, quindi ha qualche giorno libero a Londra per incontrare il figlio”, ha fatto sapere un insider al magazine ‘Ok!’. “Il personale sta cercando di mettere a punto di dettagli”. Nessuna speranza, tuttavia, per Meghan Markle, che raggiungerà il principe in Europa giorni dopo, in occasione degli Invictus Games, che si terranno il 9 settembre a Dusseldorf, in Germania.

Harry e Meghan allontanano le voci sulla crisi

Sarebbe lontana dunque la possibilità che Harry possa tornare definitivamente in Gran Bretagna, lasciando la vita che ha costruito insieme all'ex attrice americana e i due figli oltreoceano. Negli ultimi mesi si è vociferato parecchio di una presunta crisi sentimentale e di un divorzio imminente Opzione, che sempre essere ormai lontana, visto che i Sussex si sono mostrati più vicini che mai, almeno pubblicamente, durante un concerto di Beyoncè a Los Angeles. Stando al gossip più recente, inoltre, Harry e Meghan starebbero pensando di cambiare casa e di lasciare Montecito, California, per spostarsi nella più cool Malibu ed essere più vicini quindi anche all'ambiente hollywoodiano. Proprio in questi giorni avrebbero visitato il terreno di una villa da 18 milioni di dollari.