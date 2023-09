Ariana Grande presenta i documenti di divorzio da Dalton Gomez, la fine del matrimonio è ufficiale Ariana Grande e Dalton Gomez si separano ufficialmente. La cantante ha presentato i documenti di divorzio al tribunale di Los Angeles, indicando tra le motivazioni “differenze inconciliabili”. I due erano sposati da due anni.

A cura di Elisabetta Murina

"Differenze inconciliabili". È questa la motivazione a cui Ariana Grande ha fatto riferimento nell'istanza di divorzio da Dalton Gomez, presentata il 18 settembre al tribunale di Los Angeles. Dopo due anni di matrimonio, la coppia ha deciso di prendere strade separate. Una notizia che non giunge nuova, ma di cui i fan della coppia erano a conoscenza già dallo scorso luglio, quando TMZ ne aveva parlato per la prima volta, rivelando che la separazione risalirebbe addirittura a gennaio. E sembra che la cantante, nel frattempo, abbia già voltato pagina: più volte è stata avvistata con Ethan Slater, che a sua volta avrebbe chiesto il divorzio dalla moglie per stare con lei.

Ariana Grande presenta istanza di divorzio da Dalton Gomez

La separazione tra Ariana Grande e Dalton Gomez è ora ufficiale, senza possibilità di tornare indietro: la cantante ha presentato i documenti del divorzio al tribunale di Los Angeles. Stando a quanto ha fatto sapere una fonte alla CNN, tra le motivazioni citate ci sono "differenze inconciliabili", anche se non è precisato sotto quale aspetto, forse caratteriale o lavorativo. Pare che tra i due il matrimonio fosse finito ormai da tempo, almeno dallo scorso gennaio, quando avevano attraversato una crisi mai del tutto risolta.

Ariana Grande avrebbe voltato pagina: la frequentazione con Ethan Slater

Dopo la fine del suo matrimonio, Ariana Grande avrebbe ritrovato l'amore con Ethan Slater, uno dei suoi protagonisti nel musical Wicked, e il divorzio dall'ex marito sarebbe il tassello mancante. Stando ad alcune fonti, avrebbero iniziato a vedersi durante le riprese dell'adattamento cinematografico della storia sui social ci sono giù alcune foto che li ritraggono insieme. La frequentazione tra loro sta diventando talmente seria che Slater avrebbe chiesto il divorzio dalla moglie Lilly Jay, alla quale è legato da oltre 10 anni e con la quale ha avuto anche un figlio.