Vanessa Gravina: "Ho sofferto per la fine del mio matrimonio, ma ora sono di nuovo innamoratissima"

Vanessa Gravina, foto di Andrea Ciccalè

Vanessa Gravina, in una lunga intervista rilasciata a Confidenze, ha fatto sapere di essersi innamorata. L'attrice è tornata in tv con Il paradiso delle signore, serie di Rai1 in cui interpreta l'irresistibile personaggio della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Vanessa Gavina ha ritrovato l'amore

Vanessa Gravina ha raccontato a Confidenze di essersi concessa una vacanza rilassante a Formentera. Tra le persone con le quali ha condiviso questo viaggio, anche l'uomo di cui è innamorata. Ebbene sì, l'attrice ha ritrovato l'amore:

A Formentera c'era anche la persona che da qualche tempo mi fa battere il cuore. Ho mantenuto il riserbo fino a ora, ma sì, lo confesso: sono innamoratissima. Però, di lui rivelo solo che è del mio ambiente. Non sono una che si butta nelle storie con leggerezza. Sono figlia unica, non ho figli. Perciò il mio uomo è la mia famiglia, ho bisogno di legami forti. Infatti, ho sempre avuto relazioni lunghe e mai flirt.

La fine del matrimonio con Domenico Pimpinella

Nel 2021, Vanessa Gravina confermò le indiscrezioni circa la fine del matrimonio con Domenico Pimpinella. L'attrice, nel corso dell'intervista rilasciata a Confidenze, ha spiegato che non è stato facile per lei affrontare la chiusura di una relazione tanto importante:

Ho sofferto. Avevo investito, con Domenico ci avevo creduto. È stato impegnativo. Ma si è trattato di una bella storia, durata 10 anni.

Infine, quando le è stato chiesto se in amore si senta più in debito o in credito, l'attrice non ha avuto dubbi: "Ho avuto e dato moltissimo, ma mi sento un po' in credito. Però, ho sempre fatto come volevo, sono sempre stata io a decidere. E mi prendo le responsabilità. Il problema è la mia instabilità. Dopo il Covid, avendo visto tante persone morire, navigo più a vista. E oggi vivo questa relazione giorno per giorno".