video suggerito

Sophia Bush: “Pensavo che il matrimonio fosse complicato, invece amavo le donne” Dopo due matrimoni e altrettanti divorzi, l’attrice adesso è felice con la ex calciatrice Ashlyn Harris: “Mi sento come se, alla fine, ora riuscissi davvero a respirare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sophia Bush, dopo due matrimoni e altrettanti divorzi, ha finalmente trovato la felicità con la ex calciatrice Ashlyn Harris. In una intervista a Glamour ammette di aver pensato di non essere in grado di mantenere una relazione, fino a quando non ha incontrato la sua attuale compagna: "Mi sento come se, alla fine, ora riuscissi davvero a respirare".

La confessione di Sophia Bush

Nel corso dell'intervista a Glamour, Sophia Bush ha rivelato che dopo i matrimoni finiti con Chad Michael Murray e Grant Hughes, ha cominciato a pensare di non essere in grado di andare avanti e di avere problemi relazionali: "Nell’aprile del 2022 ero davvero sull’orlo di dire basta e mettere fine al mio matrimonio. Però, invece di scappare, ho raddoppiato i miei sforzi di apparire come una moglie perfetta". Lo switch accade quando quello che oggi è il suo ex marito pubblica una foto per il loro anniversario: "Non appena l'ho visto, sono impallidita. Mi sono seduta, calmata e ho scelto una foto. Ho premuto ‘pubblica'. Poi sono andata in bagno e ho vomitato". A quel punto, Sophia Bush ha capito di non poter andare più avanti.

La svolta con Ashlyn Harris

Sophia Bush ha capito che, nonostante cercasse di portare avanti il matrimonio, la felicità era sempre più lontana. Non aveva il coraggio di troncare, entrando quindi in un loop molto tipico: "le relazioni sono tutte complicate", si diceva, "il matrimonio richiede sempre compromessi". La crisi coniugale, intanto, proseguiva. Poi ha cominciato ad avere problematiche relative alla sua fertilità: "Stavo realizzando che la persona che avevo scelto come compagno di vita non parlava il mio stesso linguaggio emotivo". Così ha detto basta e ha cominciato la sua storia con Ashlyn Harris che, a giudicare anche dalle foto dei social, appare finalmente appagante.

Lo scandalo e la felicità

Quando, nello scorso autunno, la relazione è diventata di dominio pubblico, sui social la reazione è stata quella pari a uno scandalo. La verità, però, è che Sophia Bush non si è mai sentita prima d'ora veramente se stessa: "Ci sono state accuse pesanti, bugie palesi, gli insulti più brutti. Quelli che dicevano che avevno lasciato il mio ex perché all'improvviso avevo capito che volevo stare con le donne sulla base di un incontro isterico, che non è mai avvenuto, ma non hanno considerato che ho impiegato più di un anno per svolgere il lavoro più devastante sulla mia vita".

Finalmente sento che posso respirare. Non penso di poter spiegare quanto sia profondo. Mi sento come se avessi avuto una zavorra per chissà quanto tempo. Non mi ero resa conto di quanto fosse pesante finché non l'ho messo già. Potrebbe sembrare pazzesco, ma penso che altre persone che hanno avuto un trauma simile lo capiranno. Ora faccio respiri profondi, posso sentire le mie gambe e i miei piedi. Mi viene voglia di ridere e piangere allo stesso tempo.