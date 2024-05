video suggerito

Britney Spears e Sam Asghari, il divorzio è ufficiale: “Rispettato l’accordo prematrimoniale” Britney Spears e Sam Asghari hanno reso ufficiale il loro divorzio dopo l’annuncio della separazione dato 8 mesi fa. I termini dell’accordo prematrimoniale sarebbero stati rispettati e il matrimonio si sarebbe concluso pacificamente: l’indiscrezione di PageSix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Britney Spears e Sam Asghari hanno divorziato ufficialmente dopo 8 mesi dall'annuncio della separazione. Lo scorso agosto il modello pubblicò una story su Instagram per rendere pubblica la rottura dopo sei anni di amore nel quale specificava di aver deciso di mettere fine "al nostro viaggio insieme", scrisse. TMZ rivelò che dietro la separazione si nascondevano tradimenti e aggressioni della cantante che avrebbe "preso a pugni" il marito provocandogli un occhio nero. Nonostante le indiscrezioni circolate che prevedevano una battaglia legale tra i due, il divorzio si sarebbe concluso pacificamente.

Entrambi hanno rispettato l'accordo prematrimoniale

Stando a quanto rivela PageSix, la celebre cantante conserverà "vari gioielli" più altri oggetti di valore personali e i beni immobili saranno divisi "in base al loro accordo prematrimoniale". Britney Spears, inoltre, non avrebbe perso nulla di ciò che ha guadagnato prima, durante e dopo il matrimonio con Sam Asghari: "È vero che le piacciono i viaggi di lusso, ma ha un contratto per un libro da cui continuerà a trarre profitti a lungo e in termini di potere di guadagno solo il cielo è un limite" ha rivelato una fonte al tabloid per smentire le voci che circolavano riguardo un presunto crollo economico in casa Spears. Anche sulla questione cani sono riusciti a trovare un accordo. Ad Asghari sarebbe rimasto il dobermann di nome Porsha che aveva acquistato nel 2021, alla cantante invece i quattro anni tra cui un pastore australiano di nome Sawyer e uno Yorkie di nome Hannah.

La separazione annunciata lo scorso agosto

Lo scorso agosto fu resa pubblica la notizia della separazione tra Sam Asghari e Britney Spears. Fu il modello a chiedere il divorzio alla moglie citando "differenze inconciliabili". Seguirono accuse di tradimenti, di aggressioni e la richiesta di rivedere l'accordo prematrimoniale: Asghari voleva che Britney lo pagasse più di quanto gli spettasse minacciando di rilasciare informazioni "straordinariamente imbarazzanti". Nonostante le indiscrezioni circolate che parlavano di una turbolenta fine della relazione che sarebbe potuta sfociare in una brutta battaglia legale, la pop star e il modello avrebbero risolto amichevolmente il loro matrimonio.