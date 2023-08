Sam Asghari e Britney Spears, i motivi del divorzio: il tradimento, il video di lei nuda e l’aggressione Emergono nuovi dettagli sulla fine del matrimonio di Sam Asghari e Britney Spears. Secondo quanto riporta TMZ, il modello avrebbe visto un video in cui la moglie lo tradiva con un membro dello staff. Inoltre, sarebbe stato aggredito più volte da Britney Spears. Il tabloid riporta anche la presunta ossessione della star per i coltelli.

A cura di Daniela Seclì

Sam Asghari ha chiesto il divorzio a Britney Spears. In queste ore, il modello ha ufficializzato la notizia su Instagram. Intanto, TMZ ha tentato di approfondire i motivi che hanno portato a una decisione tanto drastica. Come già trapelato poco dopo la diffusione della notizia, sembra che il modello sia convinto di essere stato tradito dalla regina del pop. Inoltre, sosterrebbe di avere subito delle aggressioni dalla moglie. Ma andiamo con ordine.

Sam Asghari rompe il silenzio sul divorzio da Britney Spears

Sam Asghari ha pubblicato un breve comunicato su Instagram, nel quale ha ufficializzato la fine del matrimonio con Britney Spears:

Dopo sei anni di amore e impegno l'uno con l'altro, io e mia moglie abbiamo deciso di mettere fine al nostro viaggio insieme. Manterremo intatti l'amore e il rispetto che proviamo l'uno per l'altro. Le auguro il meglio. Chiedere privacy sembrerebbe ridicolo, quindi chiederò a tutti, media compresi, di essere gentili.

I motivi del divorzio: "Il tradimento e le aggressioni"

Secondo quanto sostiene TMZ, Sam Asghari avrebbe riferito ad alcune persone di essere stato tradito da Britney Spears con un membro dello staff. Il presunto tradimento sarebbe stato consumato nella loro casa:

Fonti dirette hanno detto a TMZ che Sam sostiene che Britney abbia chiesto a un membro dello staff di girare un video di lei nuda. Sam, inoltre, crede che sia andata a letto con almeno un membro dello staff che lavora a casa sua. Quando abbiamo chiesto come Sam abbia saputo del tradimento, ci è stato detto che Sam sostiene che ci sia un video che mostra Britney e l'uomo insieme in una situazione compromettente.

Ma non è tutto. Sam Asghari avrebbe anche sostenuto di essere stato aggredito più volte da Britney Spears nel corso dei 6 anni insieme. Solo qualche mese fa, la cantante lo avrebbe preso a pugni mentre dormiva. TMZ mostra alcune foto scattate dai paparazzi, in cui il modello sembra avere il segno di un morso sul braccio e un occhio nero, ma chiaramente non è dato sapere se ci sia un nesso tra quei segni sul corpo del ventinovenne e l'indiscrezione sulla presunta aggressione.

Britney Spears in un momento di fragilità: "L'ossessione per i coltelli"

Il tabloid americano sostiene che al netto della serenità ostentata sui social, Britney Spears starebbe affrontando un momento di fragilità. Secondo alcune fonti, Sam Asghari da tempo sarebbe preoccupato per la presunta ossessione della moglie per i coltelli, che avrebbe disposto in ogni stanza della casa, persino in camera da letto. A quanto pare, la cantante "era paranoica, temeva che qualcuno la aggredisse e sentiva di avere bisogno di quei coltelli per proteggersi". Nelle scorse settimane, l'ultima, violenta lite, in cui Sam Asghari avrebbe accusato Britney Spears di averlo tradito. Così, il modello è giunto alla decisione di mettere fine a un matrimonio ormai in crisi da tempo.