Britney Spears dopo la separazione da Sam Asghari vuole riavvicinarsi al padre: “È malato” Britney Spears dopo la separazione da Sam Asghari avrebbe tentato di riavvicinarsi al padre Jamie che sarebbe malato. L’indiscrezione arriva da TMZ che ha ascoltato la testimonianza di una fonte: “Britney non vuole rimpianti, teme il rimorso di aver aspettato troppo a lungo”.

A cura di Gaia Martino

Britney Spears dopo la richiesta di divorzio da Sam Asghari arrivata dopo un anno e due mesi dal matrimonio, starebbe pensando di riavvicinarsi al padre Jamie. Dopo la fine della conservatorship, nel 2021, l'artista lo aveva accusato di abusi e desiderava vederlo in prigione per averle negato la sua libertà: ora che è malato, si legge su TMZ, vorrebbe stargli vicino per non avere rimpianti, in futuro.

L'indiscrezione su Britney Spears e il padre Jamie

Fonti a TMZ hanno rivelato che Britney Spears starebbe tentando di riconciliarsi con il padre Jamie: il tabloid racconta che l'artista, oggi single dopo la separazione da Sam Asghari, sarebbe venuta a conoscenza delle condizioni di salute dell'uomo grazie al fratello, Bryan, l'unico che continua ad avere rapporti con lui dopo la fine della conservatorship. "Non vuole rimpianti, teme il rimorso di aver aspettato troppo a lungo" avrebbe dichiarato una persona vicina alla Spears che, stando a quanto si legge, lo avrebbe già cercato.

Britney non avrebbe trovato una porta chiusa dall'altra parte: Jamie Spears, ha spiegato la fonte, non ha mai nutrito rancore nei confronti della figlia e sarebbe "euforico" all'idea di poterla riavere vicino.

Le condizioni di salute di Jamie Spears

L'idea di Britney di riavvicinarsi sarebbe nata dopo le notizie riguardo le condizioni di salute di Jamie Spears che si troverebbe in questo periodo in un via vai dall'ospedale. Venerdì, si legge su TMZ, l'uomo dovrebbe sottoporsi ad un ulteriore intervento: i medici credevano avesse un problema ai reni salvo poi scoprire un'infezione pericolosa ad un ginocchio precedentemente operato. "Ha perso più di 25 kg, è estremamente magro" e l'unico che sarebbe rimasto al suo fianco, tra i familiari, sarebbe il figlio Bryan che recentemente avrebbe trascorso del tempo a casa con lui.