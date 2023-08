Britney Spears paga 10 mila dollari al mese per la nuova casa di Sam Asghari dopo il divorzio Dopo la richiesta di divorzio, Sam Asghari ha lasciato l’appartamento nel quale viveva con Britney Spears. A pagare le spese della sua nuova casa però è l’ex moglie che “versa 10 mila dollari al mese per il nuovo alloggio in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles”. L’indiscrezione di TMZ.

A cura di Gaia Martino

Dopo la richiesta di divorzio, Sam Asghari ha fatto le valigie ed ha lasciato l'appartamento nel quale viveva con Britney Spears. A pagare il suo nuovo alloggio però è la sua ormai ex moglie, rivela TMZ. Il modello e istruttore di fitness americano dopo la fine del matrimonio durato poco più di un anno, si sarebbe trasferito in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles a spese di Britney la quale, intanto, si starebbe già godendo la sua vita da single con party sfrenati.

Quanto paga Britney Spears a Sam Asghari, l'indiscrezione

TMZ rivela che Britney Spears dovrebbe pagare le spese del nuovo alloggio dell'ex marito, Sam Asghari, dopo il divorzio. Si legge sul tabloid americano che la cantante è stata chiamata a pagare 10 mila dollari al mese per il nuovo appartamento dell'ex marito che avrebbe scelto una casa in un condominio in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. La rottura tra i due sarebbe stata piuttosto turbolenta: nonostante ciò la Spears avrebbe accettato di versare la cifra richiesta per il nuovo alloggio dell'ex marito, "una scelta saggia" secondo i suoi legali. "Non si parlano anche se devono trovare un accordo sui loro cani": si legge che Sam Asghari dovrebbe prendere il doberman, Porsha, mentre a Britney dovrebbero rimanere i restanti quattro cani tra cui il pastore australiano Sawyer e il nuovo cucciolo Snow.

"Britney Spears è rimasta quasi sola"

Dopo la separazione dall'ormai ex marito, la cantante americana sarebbe rimasta quasi del tutto sola. Si legge sul tabloid che oltre all'avvocato Mat Rosengart e il manager Cade Hudson, la Spears non avrebbe altre persone a lei vicine. Per questo motivo, tra i vari, avrebbe tentato un riavvicinamento al padre Jamie il quale domani dovrebbe sottoporsi ad una nuova operazione dopo i recenti problemi di salute legati a un'infezione al ginocchio.