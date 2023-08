Britney Spears dimentica Sam Ashgari con una “festa di divorzio”: “Ho giocato tutta la notte” La vendetta della popstar in una notte sfrenata a Malibu con cinque amici: “Una stron*a come me cosa fa? Si mette il vestito verde e si presenta agli amici. Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ci ho giocato per tutta la notte”.

Dopo le prime parole di Britney Spears in commento al divorzio con Sam Ashgari, è arrivato adesso qualcosa di più forte. La popstar ha trascorso una notte in albergo in compagnia di cinque uomini sulla Malibu beach: "Una stron*a come me cosa fa? Si mette il vestito verde e si presenta agli amici. Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ci ho giocato per tutta la notte".

Il video della notte di Britney Spears

Nel video, pubblicato su Instagram, si vede Britney Spears che si lascia leccare le gambe da uno dei cinque ragazzi invitati alla festa di divorzio. Poi, a bordo piscina, viene sorretta e ripresa dai cinque ‘fusti' e infine, in un altro video, si vede lei nel letto, coperta solo da un lenzuola mentre ascolta il brano "I put a spell on you". Su Instagram, nel video che racconta parzialmente la "notte di follie", la cantante di "Ops, i did it again" racconta:

Quando vai ad incontrare un cosiddetto "amico" e guidi un'ora per il pollo!!! Poi devi aspettare in macchina e devi usare il bagno…Sapevo che i papi erano stati informati perché l'auto in cui ero non era mai stata usata prima… Quindi come sono stato seguita??? Malibu Canyon Road è la strada più orribile che abbia mai guidato… quindi una stronza come me cosa fa !!??! Si mette il vestito verde e si presenta dai miei amici!!! Ho invitato i miei ragazzi preferiti e HO GIOCATO TUTTA LA NOTTE!!!

"Non potevo sopportare più tutto questo dolore"

Soltanto pochi giorni fa, Britney Spears si era mostrata al pubblico di Instagram in altre vesti, le solite, quelle di lei che ballava sulle note di "If" di Janet Jackson mentre in didascalia parlava per la prima volta del divorzio da Sam Ashgari: "Non potevo sopportare più tutto questo dolore. Sto giocando forte da troppo tempo, ma quello che vi sembra perfetto è lontano dalla realtà”. Nel messaggio, veniva menzionato anche suo padre: "Se non avessi combattuto contro mio padre come un soldato, sarei stata già mandata in posti dove farmi sistemare dai medici. Ma è in quel momento che avevo più bisogno della famiglia!". Ora, la notte di follie per dimenticare tutto e tutti.