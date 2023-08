Britney Spears sul divorzio da Sam Asghari: “Non potevo sopportare più tutto questo dolore” Nel video balla sulle note di “If” di Janet Jackson e apre il cuore sulla sua condizione emotiva: “Non potevo sopportare più tutto questo dolore. Sto giocando forte da troppo tempo, ma quello che vi sembra perfetto è lontano dalla realtà”.

Britney Spears ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Sam Ashgari. Lo ha fatto utilizzando Instagram e nel modo che da un po' di tempo la contraddistingue. Una coreografia sulle note di "If" di Janet Jackson e una lunga didascalia in cui racconta la sua verità: "Era diventato insopportabile tutto questo dolore". E tira in ballo anche la battaglia legale contro suo padre: "Se non fossi il soldato che sono stata contro mio padre, ora mi ritroverei in una clinica".

Le parole di Britney Spears

"Come tutti sanno, io e Sam non stiamo più insieme". Ha esordito così Britney Spears per spiegare il suo punto di vista sulla vicenda che l'ha toccata profondamente, l'ennesima dopo un'altalena di problematiche, battaglie legali per ottenere la completa custodia di se stessa, lo scongelamento della gestione dei suoi beni e delle sue finanze contro suo padre. La cantante ha scritto: "Sei anni sono tanti per stare con qualcuno, sono un po' scioccata". E sullo stato attuale, prova a fare chiarezza così: "Non sto qui a spiegare perché sinceramente non sono affari di nessuno, ma non potevo più sopportare tutto questo dolore sinceramente".

Il riferimento a suo padre

Come anticipavamo, il messaggio di Britney va oltre la sua relazione. La popstar affronta apertamente la sua lotta legale con suo padre, che è stato suo tutore legale per anni. Parlando della sua condizione emotiva e mentale, Britney scrive: "In una sorta di modo telepatico sto ricevendo così tanti messaggi che mi sciolgono il cuore dagli amici e vi ringrazio!!! Sto giocando forte da troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti!!! Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime su come mi sento davvero ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze!!!". Poi il riferimento a suo padre e a quella pressione costante che ha subito per anni:

Se non avessi combattuto contro mio padre come un soldato, sarei stata già mandata in posti dove farmi sistemare dai medici. Ma è in quel momento che avevo più bisogno della famiglia!

Il significato della canzone "If", coreografata da Britney Spears

La canzone che ha scelto Britney Spears per lasciare questo messaggio non è di certo una canzone a caso. "If" di Janet Jackson è un testo che rivela un'intesità emotiva molto spiccata. Versi come versi come "Sittin' over here / Starin' in your face / With lust in my eyes" porta sì all'idea di un desiderio incontenibile e di una tensione sessuale che è lì per esplodere, ma anche le cose che si vorrebbero fare e non si riescono a fare: "But I'm not, so I can't / Then I won't". Molto spesso ci fermiamo ad analizzare i video e i reel di Britney Spears, archiviandola come l'ultimo grido disperato di una povera pazza. In realtà, sta cercando solo di esprimere se stessa nella maniera più ampia e autentica possibile.