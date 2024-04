video suggerito

Britney Spears chiude la causa con il padre Jamie: "Pagherà lei le spese legali, è furiosa" Nonostante il desiderio di libertà sia stato totalmente realizzato, Britney Spears non è contenta di come si sia concluso il processo riguardo il pagamento delle spese legali nella battaglia contro il padre per la conservatorship: oltre a non ricevere soldi, dovrà pagare circa 2 milioni di dollari.

A cura di Gaia Martino

La cantante statunitense Britney Spears si è accordata con il padre per mettere fine alla disputa legale che andava avanti tra loro dalla fine della conservatorship. TMZ fa sapere che la cantante non avrà alcun soldo, bensì sarà lei a pagare i costi degli avvocati del padre Jamie: "Il caso si è risolto, ma Britney è furiosa" scrive il portale statunitense. Il suo avvocato, Mathew Rosengart, le aveva assicurato che non si sarebbe verificato quanto poi accaduto.

Quanto dovrà pagare Britney Spears

Le spese che dovrà affrontare Britney Spears ammonterebbero intorno ai 2 milioni di dollari fa sapere Tmz, motivo per il quale la cantante sarebbe ora "furiosa". L'intesa siglata dai legali delle parti presso la Superior Court di Los Angeles è stata trovata dopo oltre due anni dalla fine della conservatorship e non è andata come Britney sperava. La delusione nasce anche dalle rassicurazioni che il suo avvocato, Mathew Rosengart le aveva dato riguardo la vicenda.

Jamie Spears aveva chiesto alla magistratura di far pagare alla figlia le spese legali da lui sostenute durante il contenzioso, ma Britney si era opposta sostenendo che il padre si era autostipendiato per oltre 6 milioni di dollari durante i 13 anni di custodia legale. "Le parti hanno risolto le questioni in sospeso. Jamie si è detto felice che ora sia tutto finito" – sono state le parole dell'avvocato Weingarten, si legge su TMZ – pur essendo "dispiaciuto delle accuse irresponsabili fatte nei suoi confronti in pubblico".

Il rapporto tra Britney Spears e il padre Jamie

Visto l'epilogo del caso, sembrerebbe lontana una riconciliazione. "Jamie ama moltissimo sua figlia e tutto ciò che ha fatto è stato proteggerla e sostenerla. È un peccato che alcune persone irresponsabili nella vita di Britney abbiano scelto di trascinare la questione così a lungo", ha detto l'avvocato di lui, Alex Weingarten, a People. Rosengart invece ha chiarito la posizione di Britney Spears che, nonostante tutto, può porre fine alla vicenda: "Il desiderio di Britney di libertà è ora veramente completo. La libertà include anche non dover più avere a che fare con i tribunali a causa di questa vicenda".