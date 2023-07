Ariana Grande e Dalton Gomez si sono separati dopo 2 anni di matrimonio Dopo 2 anni di matrimonio è finita tra la popstar e l’agente immobiliare. Già a Wimbledon, lei era apparsa senza la fede nuziale.

La popstar Ariana Grande e suo marito, l'agente immobiliare Dalton Gomez, si sono separati. Secondo fonti vicine alla coppia rilanciate da TMZ, la coppia sarebbe addirittura separata dal gennaio 2023. Pare che la coppia stia per divorziare ufficialmente, ha rivelato un informatore interno. Il gossip parte tutto da Wimbledon. Ariana Grande, infatti, era tra le star presenti al match tra Djokovic e Alcaraz e in quella occasione è stata vista senza fede nuziale. La coppia, secondo quanto rivelato dalla fonte, avrebbe provato a riconciliarsi due mesi fa, ma il tentativo purtroppo è fallito.

La storia d'amore è naufragata

Ariana Grande e Dalton Gomez si erano sposati nella metà del maggio 2021, trasferendosi nella lussuosa residenza di Dalton, a Montecito. Il valore commerciale dell'immobile si aggira intorno ai 7 milioni di dollari. I problemi sono cominciati quando Ariana Grande ha cominciato le riprese del film musicale "Wicked". Secondo quanto rivela la fonte a Tmz, i due sono tuttora rimasti amici anche se stanno per divorziare. È una notizia comunque positiva per i fan della cantante: scegliere di rimanere amici è un segno di maturità e rispetto reciproco che può aiutare entrambe le parti e soprattutto essere da esempio per tanti follower nel mondo.

L'amore a Natale 2020, poi il matrimonio

Ariana Grande e Dalton Gomez avevano cominciato a frequentarsi nel gennaio 2020 rendendo poi pubblico il loro amore nel video musicale "Stuck With You", nel quale Ariana Grande duettava con Justin Bieber. Cinque giorni prima di Natale 2020, Ariana ha poi ufficializzato il fidanzamento con Dalton Gomez. Il matrimonio è arrivato poi a maggio 2021 di fronte a 20 invitati. Solo lo scorso maggio 2023, Ariana Grande aveva festeggiato il secondo anniversario di matrimonio su Instagram con una foto del giorno delle nozze. I due venivano da diverse relazioni. In particolare, lei aveva avuto una relazione con Pete Davidson da maggio a ottobre 2018, fidanzandosi prima di separarsi. Ha poi frequentato Mac Miller per due anni prima di lasciarsi a maggio 2018; lui è morto il 7 settembre 2018 all'età di 26 anni per un'overdose accidentale di fentanyl, cocaina e alcol.