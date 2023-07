Ethan Slater e Ariana Grande insieme, la moglie dell’attore colta di sorpresa: “È a pezzi” È stata “completamente colta di sorpresa” Lilly Jay, moglie di Ethan Slater, quando ha scoperto il gossip tra il marito e Ariana Grande. “Hanno un bambino, lei è a pezzi”, ha fatto sapere una fonte. Sarebbe proprio la popstar il motivo per il quale i due si sono lasciati,

Ethan Slater è sposato ed è padre. Il nuovo flirt di Ariana Grande, coprotagonista nel suo musical Wicked, ha una moglie, Lilly Jay. E stando a quando riporta Page Six, la donna sarebbe rimasta sorpresa dalla relazione del marito e avrebbe capito solo ora il motivo per il quale il loro matrimonio è finito (apparentemente senza ragione).

La reazione di Lily Jay al flirt tra Ethan Slater e Ariana Grande

Lilly Jay è stata "completamente colta di sorpresa" quando è venuta a sapere del gossip tra il marito Ethan Slater e Ariana Grande. L'attore di Wicked e la donna si sono sposati nel 2018 e lo scorso novembre hanno festeggiato 10 anni di fidanzamento. Non solo: da poco sono anche diventati genitori per la prima volta. "È orribile, erano innamorati del liceo. Hanno un bambino! Lei è a pezzi”, ha fatto sapere una fonte a Page Six.

In più, sempre alcune fonti, credono che proprio la popstar sia il motivo per il quale Slater e la moglie si sono "improvvisamente lasciati quando non c'era niente che non andasse tra loro". Per il momento né l'attore né Ariana Grande hanno rotto il silenzio sulla vicenda.

Ariana Grande avvistata con Ethan Slater dopo la separazione da Elton Gomez

A far nascere il gossip era stato sempre TMZ, che per primo aveva parlato di Ariana Grande vicina a Ethan Slater dopo la recente separazione dal marito Dalton Gomez. Alcune fonti fanno sapere che i due avrebbero iniziato a vedersi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Wicked, dove l'attore interpreta il personaggio di Boq. In più, ci sono giù alcune foto che li ritraggono insieme. Sui social, infatti, il primo scatto "di coppia" è iniziato a circolare lo scorso marzo, quando il cast della produzione stava celebrando la vittoria dell'Oscar dell'attrice Michelle Yeoh. Un periodo che potrebbe funzionare, dato che la separazione dal marito risalirebbe a gennaio. Nuovo amore o solo un flirt passeggero?