Ethan Slater chiede il divorzio dalla moglie, vuole vivere la relazione con Ariana Grande Secondo i media americani, Ethan Slater ha chiesto il divorzio dalla moglie Lilly Jay. L’attore di Wicked frequenterebbe da diversi mesi Ariana Grande e sarebbe pronto a iniziare una relazione con lei, lasciandosi il passato alle spalle.

A cura di Elisabetta Murina

Ethan Slater ha chiesto il divorzio dalla moglie Lilly Jay per vivere la sua storia d'amore con Ariana Grande. A riferirlo è il sito TMZ, che avrebbe ottenuto i documenti legali deposti dall'attore a New York. L'attore di Wicked e la popstar pare si frequentino ormai da diversi mesi, ma stiano ancora aspettando a ufficializzare il rapporto.

Ethan Slater ha chiesto il divorzio dalla moglie

Stando a quanto riporta TMZ, Ethan Slater è pronto a vivere la sua storia d'amore con Ariana Grande. Per questo ha depositato a New York i documenti per il divorzio dalla moglie Lilly Jay, alla quale è legato da più di 10 anni e con la quale ha anche avuto un figlio. Non è ancora noto il motivo preciso per il quale l'attore di Wicked abbia deciso di mettere un punto al suo matrimonio, ma è molto probabile che riguardi la frequentazione di lui con Ariana Grande. "Stanno solo cercando di mantenere un basso profilo e di essere rispettosi dei loro ex mentre perseguono questa nuova relazione", ha fatto sapere una fonte al sito americano a proposito del rapporto tra i due. Ariana e Ethan avrebbero iniziato a vedersi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Wicked, dove l'attore interpreta il personaggio di Boq. In più, il primo scatto "di coppia" sui social è iniziato a circolare lo scorso marzo, quando il cast della produzione stava celebrando la vittoria dell'Oscar dell'attrice Michelle Yeoh.

Le parole della moglie di Ethan Slater, Lilly Jay

Lilly Jay è stata "completamente colta di sorpresa" quando è venuta a sapere del gossip tra il marito Ethan Slater e Ariana Grande. L'attore di Wicked e la donna si sono sposati nel 2018 e lo scorso novembre hanno festeggiato 10 anni di fidanzamento. Non solo: da poco sono anche diventati genitori per la prima volta. "È orribile, erano innamorati del liceo. Hanno un bambino! Lei è a pezzi”, ha fatto sapere una fonte a Page Six. In più, sempre alcune fonti, credono che proprio la popstar sia il motivo per il quale Slater e la moglie si sono "improvvisamente lasciati quando non c'era niente che non andasse tra loro". Per il momento né l'attore né Ariana Grande hanno rotto il silenzio sulla vicenda.