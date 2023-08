Charlene di Monaco cancella il suo profilo Instagram e ora vive in Svizzera, le nuove voci di crisi Tra Charlene di Monaco e il principe Alberto ci sarebbe nuovamente aria di crisi. La principessa ha cancellato il suo account Instagram personale e pare si sia trasferita in Svizzera, dal Principato, però, smentiscono le indiscrezioni.

Nuove voci di crisi aleggiano sul Principato di Monaco. Charlene Wittstock e il Principe Alberto pare siano di nuovo lontani, come riportano alcuni tabloid francesi e tedeschi. Da palazzo, però, smentiscono le indiscrezioni di una imminente rottura, mentre la ex nuotatrice avrebbe cancellato il suo account personale su Instagram, per poi lasciare Monaco.

Il trasferimento in Svizzera e la cancellazione da Instagram

Sembrerebbe, infatti, che la principessa sia ora in Svizzera, lontana dal Principato e dai suoi bambini, e che gli incontri con il marito Alberto avvengano solo nelle occasioni ufficiali, documentate anche su Instagram, prima che Charlene decidesse di cancellare l'account, pur lasciando attivo quello afferente alla fondazione che porta il suo nome. Eppure, questa estate, la famiglia ha trascorso le vacanze insieme, di fatti sono stati avvistati a largo della Corsica, in barca, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale, i due sarebbero ormai una coppia di facciata, e le foto scattate a Milano che inquadrano la principessa senza fede, avrebbero fatto scattare ulteriormente l'allarme di una crisi insanabile tra i due.

L'astio tra la principessa e l'ex fiamma di Alberto

Stando, però, a quanto riportato da alcuni esperti della casata monegasca, sembrerebbe che Charlene non abbia buoni rapporti con Nicole Coste, la madre del primo figlio di Alberto. A luglio, a quanto pare, le due si sarebbero scontrate in occasione del 74esimo ballo annuale della Croce Rossa. La donna, infatti, una ex hostess di Air France, era tra gli ospiti insieme al figlio, Alexandre Grimaldi-Coste, della raccolta fondi. Tra le due non c'è un buon rapporto e pare che lei non abbia perdonato alla principessa di aver relegato il figlio in una postazione marginale durante il matrimonio con il principe Alberto e in un'altra occasione, quando Charlene fu ricoverata per "esaurimento", disse di non nutrire simpatia per lei e aggiunse: "La gente di Monaco ama più me che Charlene. Mi amano e mi rispettano davvero".

La crisi tra Alberto di Monaco e Charlene

La crisi tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock è un argomento di cui si parla ormai da tempo, soprattutto dopo il lungo periodo lontano da Monaco, che la principessa ha trascorso in Sudafrica. Quello che doveva essere un viaggio temporaneo, si è poi trasformata in una permanenza obbligata a causa di una grave infezione all'orecchio che non ha permesso alla principessa di fare ritorno in Francia. Dopo mesi lontana da casa, però, è tornata dalla sua famiglia, riprendendo pian piano a presenziare anche agli eventi ufficiali. Ma la sua presenza, però, non è mai stata garanzia di stabilità della coppia, che però mira a non dividersi.