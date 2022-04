“Charlene e il principe Alberto separati, non divorzieranno”: cosa dice l’accordo prematrimoniale La principessa Charlene e il principe Alberto si sarebbero separati già da tempo, ma non potrebbero divorziare a causa degli accodi prematrimoniali con i quali hanno stabilito anche la gestione dei loro figli.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è tornata in Francia dal Sudafrica lo scorso novembre, sul conto di Charlene di Monaco ci sono state numerose voci in merito vista la sua assenza dagli eventi pubblici del Principato e la lontananza dal principe Alberto che, però, ha sempre ribadito che le motivazioni di questo allontanamento siano dipese essenzialmente dalla necessità di ristabilirsi dopo i mesi difficili trascorsi lontano da casa. In molti, però, ritenevano che in realtà tra i due coniugi fosse in atto una vera e propria separazione. L'ultima foto, pubblicata per Pasqua, che mostra la coppia insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, sembra aver messo a tacere questi rumors, ma in realtà sono emersi dei retroscena interessanti in merito ad un accordo prematrimoniale che non permetterebbe loro di divorziare.

"Charlene e Alberto separati da tempo"

A fornire informazioni più dettagliate in merito è la scrittrice Vera Dillier, amica storica del principe Alberto che, secondo le dichiarazioni riportate sul settimanale Oggi, sarebbe a conoscenza di un accordo firmato dai due che vieterebbe loro di comunicare un'eventuale separazione e a conti fatti di metterla in atto anche ufficialmente. Secondo la donna, infatti, Charlene e il Principe Alberto sarebbero separati già da molto tempo, e non sarebbero mai stati davvero innamorati. Di conseguenza il futuro della principessa sarebbe quello di vivere lontano da palazzo, pare che il principe abbia messo a disposizione la sua residenza di Roc Angel, in Costa Azzurra, non troppo lontano dal Principato in modo tale che l'ex atleta potrebbe farvi ritorno non solo per i figli, ma anche per prendere parte a qualche evento pubblico.

La gestione dei figli

L'obiettivo, quindi, è salvare le apparenze, quindi per quanto tra i due non ci sia più nulla di sentimentale, non sarebbe previsto un divorzio che comporterebbe non poco scompiglio nella famiglia Ranieri. Inoltre, motivo principale per cui la strada della separazione ufficiale non è percorribile sta nella cura dei figli, che essendo eredi al trono rimarrebbero con il padre, per cui la madre potrebbe sì vederli, ma magari non con la stessa libertà di oggi. Secondo la Dillier, quindi, tra loro sarebbe stato firmato un accordo prematrimoniale in cui era stato stabilito chiaramente cosa sarebbe accaduto in caso di divorzio.