Alberto di Monaco ha di nuovo il Covid, ma a sostenerlo non c’è la principessa Charlene Alberto di Monaco è di nuovo positivo al Covid: il Principe pare sia asintomatico, ma dovrà stare lontano dai suoi figli Jacques e Gabriella. Intanto aumentano i dubbi sulla scomparsa di Charlene di Monaco.

A cura di Ilaria Costabile

Alberto di Monaco ha di nuovo contratto il Covid, lo fanno sapere dal Principato di Monaco, dove è stato diffuso un comunicato in cui vengono spiegate le condizioni di salute del principe che al momento sembra non avere alcun sintomo. Altra questione, invece, è la scomparsa di Charlene di Monaco che, dopo il suo rientro dal Sudafrica, tranne che per un breve scatto è sparita del tutto, e tante sono le voci sollevate sul suo conto.

Le condizioni di salute di Alberto di Monaco

Il Principato di Monaco ha quindi diffuso una comunicazione ufficiale con la quale mette a tacere l'agitazione in merito allo stato di salute del Principe Alberto che attualmente risulta "asintomatico e in condizioni di salute che non destano alcuna preoccupazione", a questo si aggiunge che il principe non ha mai smesso di adempiere ai suoi doveri: "lavora a distanza, in costante collegamento con i componenti del suo Gabinetto, del suo Governo e dei suoi più stretti collaboratori". Si tratta della seconda infezione da coronavirus, la prima risale al 2020 all'inizio della pandemia, quando erano sopraggiunti anche sintomi importanti come tosse, febbre, e una saturazione ballerina dell'ossigeno nel sangue. In quell'occasione accanto ai gemelli Jacques e Gabriella, vi era la moglie Charlene, come dimostravano le foto pubblicate sull'account ufficiale della principessa.

La scomparsa di Charlene di Monaco

Stavolta, però, la principessa è più che latitante e i gemellini sono costretti non solo a stare lontani dalla mamma, ma anche dal padre a causa del Covid. Da quando è tornata dal Sudafrica, Charlene non è più comparsa nemmeno ad eventi pubblici tenutesi nel Principato. Stando alle fonti ufficiali la principessa starebbe superando una malattia, provata dai due ricoveri del suo paese d'origine, a seguito di una violentissima infezione per la quale si è anche dovuta operare e in molti avevano affermato che l'ex nuotatrice avesse rischiato di perdere la vita. Alcuni rumors, invece, parlano di un divorzio in atto tra i due, dal momento che la loro relazione sarebbe sull'orlo del baratro. A dire il vero, è stato il Principe che in più occasioni ha smentito le illazioni sul suo matrimonio, ma nonostante ciò di Charlene non c'è traccia ormai da mesi.