Patrizia Pellegrino e la storia con Alberto di Monaco: “Mi lasciò per delle foto che avevo fatto” Patrizia Pellegrino racconta ad Oggi è un altro giorno su Rai1, la sua liaison con il principe Alberto di Monaco. La showgirl dichiara che tra loro ci fu un feeling immediato, ma fu lui a lasciarla per delle foto per le quali lei aveva posato.

A cura di Ilaria Costabile

Patrizia Pellegrino è stata ospite nel salotto di Serena Bortone, dove ha ripercorso i momenti clou della sua carriera e ha anche raccontato alcuni aneddoti del suo passato, quando ad esempio ha incontrato il principe Alberto di Monaco. La showgirl, che è stata per breve tempo anche concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha poi parlato della sua famiglia di cui si dice orgogliosa e felice.

La storia con il Principe Alberto di Monaco

Una liaison principesca, quindi, quella vissuta dalla giovane partenopea che sul suo cammino, a Venezia, si è ritrovata il bel principe monegasco, col quale è scattato subito un feeling immediato, tanto che lei gli avrebbe ricordato anche sua madre Grace Kelly:

Quando l'ho incontrato in discoteca me lo sono sbranata viva con gli occhi, con le movenze. Mi sentivo felice, sai quando dici" ho raggiunto il top". E lui mi ha invitato a pranzo, mi disse "hai lo stesso sorriso di mia mamma" e lì sono morta. Abbiamo iniziato una storia d'amore che è durata circa un anno tra alti e bassi.

I presupposti per una storia, quindi, c'erano tutti, ma alla fine è stato Alberto di Monaco a tirarsi indietro, come racconta Patrizia Pelligrino che si è vista sfumare davanti agli occhi il sogno di diventare membro di una casata reale: "Non avrei potuto diventare principessa perché sono uscite sui giornali delle foto piccanti e lui ha detto "non posso permettermi di rivederti, ho bisogno di una donna di un certo livello e tu hai fatto foto osè". Ho pianto, ma poi non ci ho più pensato perché mi sono fidanzata con il mio ex marito. L'ho rivisto a un premio recentemente e ha rilasciato un'intervista solo a me".

L'amore di Patrizia Pellegrino per la sua famiglia

Quella con il principe Alberto, però, è una storia che appartiene al passato, dal momento che adesso Patrizia Pellegrino è una donna che ama la sua famiglia, nonostante non siano mancati periodi difficili da dover affrontare, come la morte di suo figlio, ma dai quali pur portando con sé le ferite, è uscita più forte e combattiva. La showgirl confida a Serena Bortone: "Penso di essere riuscita a ottenere quello che più desideravo. Ho creato una famiglia, anche se sono stata sfortunata con i miei ex mariti e dal mio secondo sono stata lasciata per un'altra. Adesso sono innamorata e pretendo fedeltà, è un manager e mi ha chiesto riservatezza".