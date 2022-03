La principessa Charlene di Monaco è tornata a casa, “proseguirà la convalescenza nel Principato” La principessa Charlene di Monaco è tornata a casa dopo diversi mesi trascorsi in una clinica di riabilitazione in Svizzera. Ha potuto riabbracciare il marito, il principe Alberto, e i due figli. L’annuncio attraverso un comunicato ufficiale.

A cura di Elisabetta Murina

Charlene Wittstock è tornata a casa. Nella giornata di sabato 12 marzo, la principessa di Monaco ha fatto ritorno nel Principato, dove ha potuto riabbracciare la famiglia. L' annuncio attraverso un comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Grimaldi. La moglie del principe Alberto di Monaco era stata ricoverata in una clinica di riabilitazione in Svizzera in seguito a quanto successo nel lungo periodo trascorso in Sudafrica.

Il ritorno della principessa Charlene a Monaco

Dopo diversi mesi di convalescenza passati in una clinica in Svizzera, lontano dalla famiglia, la principessa Charlene di Monaco è stata dimessa e finalmente è tornata nel Principato. Per via delle sue condizioni non aveva potuto trascorrere le festività natalizie in compagnia del marito, il principe Alberto, e dei due figli, Jacques e Gabriella. Ora potrà passare del tempo con loro dal momento che i medici hanno dato il via libera per proseguire la convalescenza da casa. "In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari", si legge nel comunicato.

La principessa Charlene dovrà stare a riposo

L'ultima volta che la principessa Charlene è stata vista in pubblico risale allo scorso novembre, quando aveva fatto un breve ritorno nel Principato prima di trasferirsi nella clinica in Svizzera, in cui ha trascorso l'ultimo periodo. Solo recentemente, dopo mesi di assenza sia via social che di persona, aveva rilasciato un'intervista al quotidiano francese Le Parisien parlando dei suoi progetti futuri. E anche se ora è tornata a casa, sarà comunque assente dagli impegni pubblici ancora per un pò. Dovrà stare a riposo e avrà bisogno di calma e serenità: "Le prossime settimane permetteranno alla principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali”. Forse, la prima apparizione in pubblico sarà proprio in occasione del compleanno del marito, il 14 marzo.