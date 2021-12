Charlène Wittstock non tornerà a casa neanche a Natale: “Resta in clinica, deve risposare” La famiglia Grimaldi, a capo del Principato di Monaco, sta vivendo un periodo difficile a causa dei problemi di salute di Charlene Wittstock che neanche per Natale potrebbe tornare a casa.

A cura di Gaia Martino

La principessa Charlene Wittstock è ancora lontana da casa e potrebbe non rientrare per Natale. È ricoverata in una clinica di riabilitazione in Svizzera, come rivelato dal portale francese Voici, in seguito quanto accaduto durante il lungo periodo in Sudafrica nel quale, secondo quanto raccontato da una fonte a Page Six, avrebbe rischiato di morire a causa di tutti gli interventi chirurgici a cui si sarebbe sottoposta. Il giornalista Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia dei Grimaldi, ha svelato al settimanale francese Gala alcuni dettagli riguardo la convalescenza della Principessa di Monaco.

Charlene Wittstock ha bisogno di riposo

La moglie del Principe Alberto II di Monaco, ex nuotatrice e modella, sta attraversando un periodo molto difficile, stando alle parole del giornalista Stephane Bern rivelate in un'intervista al settimanale francese Gala.

Charlene ha avuto un anno difficile con molti problemi di salute. Come molte persone che hanno subito un tale trauma, ha bisogno di riposo.

Il giornalista ha proseguito augurando che Charlene Wittstock torni il più presto possibile in forma per adempiere ai suoi doveri di moglie e di madre: il rientro potrebbe avvenire nel 2022. I suoi figli, Jacques e Gabriella, aggiunge Stephane Bern, sentono molto la sua mancanza, così come il marito che ha bisogno di lei al suo fianco.

Charlene Wittstock con Il Principe Alberto II e i loro figli

La reazione di Alberto II di Monaco

Il Principe Alberto II e la sua Charlene Wittstock sono sposati dal 2011 e nel 2014 hanno dato alla luce i gemelli, una femmina ed un maschio, Gabriella e Jacques. È un periodo duro per la famiglia che si ritrova senza la Principessa. Nonostante la lontananza, i due si sentono regolarmente.

Sono in contatto abbastanza regolare, lui la ama profondamente e si prende cura dei suoi figli molto bene. È un uomo molto coraggioso

Stephane Bern ha spiegato che Alberto II ha sempre avuto la capacità di affrontare i problemi a testa alta.

Charlene Wittstock con Il Principe Alberto II

Le condizioni di salute di Charlene Wittstock

Non ci sono conferme sui problemi di salute della Principessa, essendo tutti molto riservati riguardo l'argomento. In Sudafrica, dove è stata bloccata per mesi a causa di un'infezione, avrebbe rischiato di morire secondo quanto raccontato circa un mese fa da una fonte a Page Six, la quale ha raccontato che Charlene Wittstock non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa degli interventi chirurgici che ha subito. Era rientrata a Monaco ma ci è rimasta poco. Ora risulta essere in una clinica di riabilitazione in Svizzera per recuperare al meglio e raggiungere la completa guarigione.