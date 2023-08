Ilary Blasi mano nella mano con Bastian Muller, così ha smentito le voci di crisi Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono lasciati. La conduttrice, in vacanza a Cortina D’Ampezzo, ha pubblicato foto e video social insieme al compagno per smentire le voci, diventate insistenti, di crisi.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono lasciati. A smentire le voci di crisi, diventate insistenti dopo che i due avevano smesso di pubblicare foto social di coppia, è stata la conduttrice dell’Isola dei famosi. Dopo essere partita per la Costa Smeralda insieme a un gruppo di amiche, Ilary è volata in montagna, a Cortina D’Ampezzo, insieme al compagno. La passeggiata mano nella mano in bicicletta, il selfie in cui posano sorridenti e la foto in cui Bastian tiene la compagna sulle spalle dimostrano che non c’è stata alcuna rottura. Anzi, Ilary e l’imprenditore tedesco sono più innamorati che mai.

Francesco Totti a Sabaudia insieme a Noemi Bocchi

Mentre Ilary si diverte a visitare l’Italia in lungo e in largo, Francesco Totti è in vacanza nella villa di famiglia a Sabaudia insieme a Noemi Bocchi. A differenza della scorsa estate, la ex moglie del capitano della Roma non avrebbe trascorso nemmeno un giorno nei luoghi che per anni sono stati teatro delle vacanze familiari della ex famiglia Totti. Accanto a Francesco c’è la compagna con la quale fa coppia fissa da oltre un anno.

La guerra in tribunale tra Ilary e Totti

Sul fronte sentimentale, Ilary e Totti hanno ormai entrambi trovato una nuova dimensione. Prosegue, invece, la battaglia legale per la separazione. Blasi ha chiesto il divorzio con addebito. Sostiene infatti che sia stato il suo ex a mettere fine al loro matrimonio per poter vivere il nuovo legame con Noemi Bocchi. Secondo il Corriere della Sera, però, i legali di Totti avrebbero intenzione di dimostrare che sarebbe stata basi a tradire per prima, determinando così la Fione del matrimonio con Totti. L’ex capitano della Roma avrebbe intenzione di portare in tribunale gli sms che proverebbero la presunta infedeltà della moglie, sms dei quali Francesco aveva già parlato pubblicamente nell’intervista rilasciata poche settimane dopo l’annuncio – nemmeno questo congiunto – della separazione.