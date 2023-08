Ilary Blasi in vacanza con le amiche, potrebbe essere crisi con Bastian Muller Ilary Blasi è partita per le vacanze estive senza il compagno Bastian Muller. La conduttrice è in vacanza tra la Sardegna e Cortina d’Ampezzo con le amiche. Potrebbe essere crisi con il fidanzato tedesco.

A cura di Stefania Rocco

È crisi tra Bastian Muller e Ilary Blasi? La conduttrice è partita per la vacanze insieme alle amiche, vacanze che sta trascorrendo tra la Sardegna e Cortina d’Ampezzo. Accanto a lei non c’è il compagno tedesco con il quale fa coppia fissa da mesi. L’ultimo avvistamento dei due in coppia risale a qualche tempo fa, in occasione del viaggio a due in Brasile che i due si sono concessi. Da quel momento, la coppia ha fatto perdere le sue tracce.

Le vacanze in Costa Smeralda tutte al femminile

Ilary si è prima ritagliata qualche giorno in barca in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Con lei un gruppi di amiche per una vacanza tutta al femminile. Sui social le foto delle “scorribande” del gruppo, tra scatti sensualissimi al mare e pomeriggio trascorsi all’insegna del divertimento. Successivamente, la conduttrice è volata a Cortina d’Ampezzo ma, anche dalle montagne, nessun selfie di coppia in compagnia di Bastian è stato pubblicato sui social. La conduttrice, com’è solita fare da mesi, tace a proposito della sua vita privata. Al momento, sarebbe impegnata a difendersi in tribunale nell’ambito della causa per la separazione dall’ex marito Francesco Totti.

Gli sms portati da Francesco Totti in tribunale

Tra i due ex coniugi, un tempo la coppia più amata di Roma, è ormai in corso una guerra legale senza quartiere. Secondo il Corriere della Sera, Ilary avrebbe presentato richiesta di addebito contro l’ex marito, sostenendo sia stato Totti a decidere di interrompere il matrimonio per vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Noemi Bocci. Ma l’ex capitano della Roma ha risposto e, attraverso i suoi legali, ha accusato la ex moglie di avere tradito per prima. Il quotidiano fa i nomi del personal trainer Cristiano Iovino e dell’attore Luca Marinelli, indicati come presunti amanti di Ilary.