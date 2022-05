Charlene Wittstock sarebbe tornata a Monaco in cambio di un accordo multimilionario Charlene Wittstock sarebbe tornata a Monaco solo dopo aver ottenuto un accordo multimilionario dal marito. Secondo la stampa francese il rapporto tra la principessa e l’erede monegasco sarebbe in dirittura d’arrivo.

A cura di Ilaria Costabile

Charlene Wittstock è ormai tornata a Monaco, ma dal suo rientro è stata vista pochissime volte insieme al marito Alberto e ai figli Jacques e Gabriella, come è accaduto nel pomeriggio di sabato 7 maggio, quando la principessa è apparsa con la sua famiglia in occasione dei festeggiamenti per la Santa Devota. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che il matrimonio con Alberto di Monaco sia ormai in dirittura d'arrivo e che l'unico motivo, oltre ai suoi bambini, che la lega al Principato sarebbe di carattere economico.

L'accordo multimilionario

Le voci di una presunta crisi tra il principe Alberto e Charlene si rincorrono ormai da tempo, sebbene il sovrano monegasco abbia più volte smentito quanto riportato da alcuni tabloid francesi. Secondo il settimanale Voicì, però, i due avrebbero stipulato un accordo che consenta loro di salvare le apparenze e non incorrere nelle complicazioni che comporterebbe un divorzio reale. La principessa avrebbe chiesto al marito un vitalizio di 12 milioni all'anno per mantenere la famiglia unita, partecipando agli eventi ufficiali o a qualsiasi occasione si ritenga opportuna la sua presenza. Secondo la testata, poi, a questo accordo si aggiungerebbero altre clausole come la possibilità di vivere in Svizzera, dove pare abbia già trovato un'abitazione, mentre per quanto riguarda le gestione dei figli, pur vivendo nel Principato, trascorreranno le vacanze insieme alla madre.

Le indiscrezioni sul divorzio

Indiscrezioni che, però, sono piuttosto in linea con alcune dichiarazioni fatte di recente da una cara amica di Alberto di Monaco, Vera Dillier, la quale ha ammesso che nelle famiglie di un certo rango se si può evitare il divorzio è preferibile che non si arrivi alla rottura di un matrimonio. A questo, poi, aggiunse che a parte i primi mesi di nozze, tra moglie e marito non c'era mai stata una bella sintonia e, forse, nessuno dei due sia stato mai davvero innamorato.