Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla malattia: “Salute ancora fragile”, e parla del divorzio Charlene Wittstock, moglie di Alberto di Monaco, rompe il lungo silenzio circa la malattia che l’ha colpita. “La mia salute è ancora fragile”, racconta per poi commentare i rumors sul divorzio.

A cura di Stefania Rocco

Sta per lasciarsi alle spalle questo anno difficile Charlene Whttstock, moglie di Alberto di Monaco. La principessa è tornata in pubblico dopo una lunghissima assenza, resasi necessaria a causa di un problema di salute nei cui dettagli ha preferito non entrare. Tornata a vivere a Monaco dopo un periodo di riabilitazione in Svizzera, la principessa ha ripreso il suo posto. Poche ore fa ha partecipato alla Montecarlo Fashion Week insieme alla figlia Gabriella e, per l’occasione, ha deciso di rispondere alle domande della stampa circa il suo stato di salute e i rumors sul divorzio da Alberto.

Le condizioni di salute di Charlene Wittstock

A margine della sfilata cui ah partecipato la figlia Gabriella, la principessa ha deciso di rispondere alle domande della stampa circa il suo stato di salute. “È ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce”, ha dichiarato Charlene, “Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso”.

Le voci sul divorzio da Alberto di Monaco

La principessa ha inoltre spento i rumors circa la presunta separazione dal marito Alberto. Si rincorrono da mesi le voci a proposito di una presunta separazione, voci che la principessa ha lasciato intendere siano prive di fondamento: “È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti, e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”. Ha aggiunto che il marito non l’avrebbe mai abbandonata durante questi mesi difficili: